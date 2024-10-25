Frologies: боль тела

Телесная внутренняя боль не обязательно живет под тонким слоем кожи. Даже монстры могут плакать. «Я хотел, чтобы он был всегда со мной» на первый взгляд работает с образом «Демона сидящего». Там демон – фигура страдающего и скорбного духа, который летит над миром. Он изгнан из Рая и поэтому не может смириться с потерей. В рисунке Frologies великан тоже не может смириться с потерей. Он плачет. Он не может быть стоиком, чтобы каждое утром просматривать скорбно и безучастно фотографии. Он страдает и плачет по-настоящему. Искренность эта задевает.

После красного, черного и древесного мы подходим к синему. Но не к холодному синему, а синему воды и слез. Великан тонет в собственных слезах, как девушка лежит на воде. В одном из рисунков Frologies опять обращается к образу квадрата, но уже синему и помещает свое альтер эго внутрь него. Белое тело, превращаясь в белый фон, в нем же и растворяется. Оно уже не выполняет никаких упражнений, потому что оно уже там, внутри природы. Это тот позитивный момент, к которому приходит зритель. Даже монстры плачут, что уж говорить о Frologies, которая надевает кротовую шубку. Плакать – это нормально. Ненормально – не говорить об этом и не стараться это пережить.