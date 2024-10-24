Artwin Gallery открывает в Лондоне персональную выставку нижегородского художника Владимира Чернышева

Экспозиция, подготовленная Artwin Gallery (Москва) при поддержке известного коллекционера Зои Галеевой, включает семь графических работ, созданных при помощи сажи и воска, два деревянных объекта, один мурал (тот самый) и одну фотодокументацию загородных рисунков и инсталляций.

Владимир Чернышев, художник: «Для меня этот проект объединяет самые важные направления, с которыми я работаю последние несколько лет — крупноформатная графика и фотодокументация ленд-арт инсталляций. Я помню, как мы познакомились с Зоей (Галеевой, коллекционером. —Прим. редакции.) несколько лет назад, она приобрела в свою коллекцию цветную графику с изображением замка, а прямо сейчас я строю сам Замок, процесс его инсталлирования на ряду с другими работами будет показан на выставке Heavy Water в Лондоне. Мне очень ценна эта связь, и я очень благодарен за то, что мы делаем проект вместе».