Artwin Gallery открывает в Лондоне персональную выставку нижегородского художника Владимира Чернышева

Проект Heavy Water резидента студии «Тихая», лауреата премии «ТОП 50» «НН.Собака.ru» Владимира Чернышева представят в лондонской No. 9 Cork Street, Frieze 31 октября. Экспозиция объединит документацию лэнд-арта, новые работы на дереве и крупноформатную графику. Специально для выставки художник также создаст мурал — эфемерное произведение, которому предстоит исчезнуть.
Владимир Чернышев
Экспозиция, подготовленная Artwin Gallery (Москва) при поддержке известного коллекционера Зои Галеевой, включает семь графических работ, созданных при помощи сажи и воска, два деревянных объекта, один мурал (тот самый) и одну фотодокументацию загородных рисунков и инсталляций.
Владимир Чернышев, художник: «Для меня этот проект объединяет самые важные направления, с которыми я работаю последние несколько лет — крупноформатная графика и фотодокументация ленд-арт инсталляций. Я помню, как мы познакомились с Зоей (Галеевой, коллекционером. —Прим. редакции.) несколько лет назад, она приобрела в свою коллекцию цветную графику с изображением замка, а прямо сейчас я строю сам Замок, процесс его инсталлирования на ряду с другими работами будет показан на выставке Heavy Water в Лондоне. Мне очень ценна эта связь, и я очень благодарен за то, что мы делаем проект вместе».
Экономист, управляющий партнер одной из ведущих российских консалтинговых компаний «Центр по работе с проблемными активами» (ЦРПА), коллекционер, меценат Зоя Галеева выступила генеральным спонсором выставки.
Зоя Галеева: «В этом году моя страсть к коллекционированию оформилась в Фонд поддержки современного искусства, в основе которого не только развитие и работа с нашим собранием, но и многоплановая поддержка художников и культурных институций. Первым нашим проектом станет персональная выставка Вовы Чернышева Artwin Gallery в лондонском пространстве No. 9 Cork Street, Frieze».
Напомним, нижегородский художник Владимир Чернышев уже много лет является резидентом московской Artwin Gallery.
Мариана Губер-Гогова, основательница Artwin Gallery: «Мы впервые увидели проект Вовы Чернышева десять лет назад, когда он начинал свою карьеру, и сразу поверили в него. В тот же год с большим успехом прошла его первая выставка в галерее Tabula. Его художественная практика с тех пор развивается и приобретает новые интересные формы. Новый проект Вовы был показан весной этого года в Kunstverein Dresden, и теперь Artwin Gallery показывает его в выставочном пространстве, курируемой ярмаркой Frieze».
Когда: с 31 октября по 16 ноября
Где: Frieze – No. 9 Cork Street, Frieze (Лондон, Великобритания)
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