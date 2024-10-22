Знакомьтесь, Гражданка Сердце!

«Гражданка сердца», художница: «Меня вдохновляет деревянная архитектура. Я люблю сравнивать старые расселенные дома со злокачественными опухолями в организме города. С опухолями, которые не хотят своевременно лечить. Обычно идеи приходят ко мне мгновенно, например, когда я гуляю по улице или смотрю в окно автобуса. А бывает из знакомого стиха, фразы, рекламной вывески или собственного коллажа из журналов и газет».

Где искать: Алексеевская, 47; Костина, 24; Нижегородская, 17.