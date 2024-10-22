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Искусство

Знакомьтесь, Гражданка Сердце!

Возможно, вы уже видели ее трафареты, на первый взгляд, официальные, но на самом деле очень жизненные. Со зрителями художница (точнее ее альтер-эго – девушка-призрак из прошлого) общается через знакомые предупреждающие знаки, которые мы все встречаем каждый день.

А началось все в июне 2022 года с фразы «Берегите природу» на фанерке синими буквами. Она стала отправной точкой для создания первой уличной работы «Звёзды не воровать».

«Гражданка сердца», художница: «Меня вдохновляет деревянная архитектура. Я люблю сравнивать старые расселенные дома со злокачественными опухолями в организме города. С опухолями, которые не хотят своевременно лечить. Обычно идеи приходят ко мне мгновенно, например, когда я гуляю по улице или смотрю в окно автобуса. А бывает из знакомого стиха, фразы, рекламной вывески или собственного коллажа из журналов и газет».

Где искать: Алексеевская, 47; Костина, 24; Нижегородская, 17.

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