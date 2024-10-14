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Искусство

«Одновременно манящее и пугающее место»: FUTURO открывает выставку-эксперимент Андрея Бергера

В эту пятницу галерея на Рождественской представит экспозицию «Нет места, где времени нет». Мультимедийный художник, основатель стрит-арт платформы FGA Андрей Бергер работает на стыке искусства, науки и новых технологий (возможно, вы помните его мегамурал, созданный для фестиваля INTERVALS на элеваторах мукомольного завода), а в новом проекте он поведет зрителя внутрь гигантской пещеры (!), где вечный покой, а время будто остановилось.

Андрей Бергер более 20 лет был сосредоточен на изучении города как среды обитания. Новую выставку можно назвать отходом от прежней парадигмы, в ней он исследует загадочное пещерное пространство без координат и времени.

Из анонса выставки: «Подземный ландшафт, не меняющийся столетиями; замысловатые образования горных пород, наслаивающиеся друг на друга нечеловечески медленно; монотонно капающая откуда-то вода; максимальная влажность и всегда одинаковая температура. Одновременно манящее и пугающее место, пещера способна познакомить своего посетителя с тем самым ощущением покоя, которое, как казалось, ты так искал. Но оказавшись там, вдруг понимаешь, что человеку нет места там, где время остановилось: мы и есть само время, ценность которого мы остро ощутим, столкнувшись лицом к лицу с безвременьем».

На выставке в FUTURO увидим деревянные панно и скульптуры, транслирующие идею и процесс погружения в лоно природы, «куда-то, где, возможно, ты был до рождения или где окажешься после смерти».

Проект курирует Наталья Серкова, философ, теоретик искусства, одна из основательниц международной платформы TZVETNIK, которая показывает и исследует новейшие течения российского совриска.

Когда: c 18 октября по 30 ноября

Где:  ул. Рождественская, 6

Фото: Анна Михеева

Фото: Анна Михеева

Фото: Дима Цыренщиков

Фото: Дима Цыренщиков

Фото: Дима Четыре

Фото: Дима Четыре

Андрей Бергер – сооснователь Первого Граффити Агенства и автор масштабной визуальной инсталляции на фестивале Intervals. Его работы отличает высокая степень детализированности, графичности и лаконичности. Бергер занимается кураторской поддержкой российских молодых художников уличной волны. Принимал участие в выставках в США, Франции, Бельгии, Японии, Германии, Дании. Организует стрит-арт проекты и фестивали. В последние годы творчество художника тесно связано с дискурсами цифровизации городского пространства и пост-интернета. Наше интервью с ним можно прочитать здесь.
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