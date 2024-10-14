«Одновременно манящее и пугающее место»: FUTURO открывает выставку-эксперимент Андрея Бергера

В эту пятницу галерея на Рождественской представит экспозицию «Нет места, где времени нет». Мультимедийный художник, основатель стрит-арт платформы FGA Андрей Бергер работает на стыке искусства, науки и новых технологий (возможно, вы помните его мегамурал, созданный для фестиваля INTERVALS на элеваторах мукомольного завода), а в новом проекте он поведет зрителя внутрь гигантской пещеры (!), где вечный покой, а время будто остановилось.
Андрей Бергер более 20 лет был сосредоточен на изучении города как среды обитания. Новую выставку можно назвать отходом от прежней парадигмы, в ней он исследует загадочное пещерное пространство без координат и времени.
Из анонса выставки: «Подземный ландшафт, не меняющийся столетиями; замысловатые образования горных пород, наслаивающиеся друг на друга нечеловечески медленно; монотонно капающая откуда-то вода; максимальная влажность и всегда одинаковая температура. Одновременно манящее и пугающее место, пещера способна познакомить своего посетителя с тем самым ощущением покоя, которое, как казалось, ты так искал. Но оказавшись там, вдруг понимаешь, что человеку нет места там, где время остановилось: мы и есть само время, ценность которого мы остро ощутим, столкнувшись лицом к лицу с безвременьем».
На выставке в FUTURO увидим деревянные панно и скульптуры, транслирующие идею и процесс погружения в лоно природы, «куда-то, где, возможно, ты был до рождения или где окажешься после смерти».
Проект курирует Наталья Серкова, философ, теоретик искусства, одна из основательниц международной платформы TZVETNIK, которая показывает и исследует новейшие течения российского совриска.
Когда: c 18 октября по 30 ноября
Где: ул. Рождественская, 6
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