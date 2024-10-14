«Одновременно манящее и пугающее место»: FUTURO открывает выставку-эксперимент Андрея Бергера

Из анонса выставки: «Подземный ландшафт, не меняющийся столетиями; замысловатые образования горных пород, наслаивающиеся друг на друга нечеловечески медленно; монотонно капающая откуда-то вода; максимальная влажность и всегда одинаковая температура. Одновременно манящее и пугающее место, пещера способна познакомить своего посетителя с тем самым ощущением покоя, которое, как казалось, ты так искал. Но оказавшись там, вдруг понимаешь, что человеку нет места там, где время остановилось: мы и есть само время, ценность которого мы остро ощутим, столкнувшись лицом к лицу с безвременьем».

На выставке в FUTURO увидим деревянные панно и скульптуры, транслирующие идею и процесс погружения в лоно природы, «куда-то, где, возможно, ты был до рождения или где окажешься после смерти».

Проект курирует Наталья Серкова, философ, теоретик искусства, одна из основательниц международной платформы TZVETNIK, которая показывает и исследует новейшие течения российского совриска.