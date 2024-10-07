Инсталляция прошла успешно: нижегородский dreamlaser представил новое мультимедийное пространство в Петербурге

Заглянули в «Цистерну», которая одновременно и арт-площадка, и первое шоу проекта. Три локации, 2000 квадратных метров и стремление узнать будущее объединили нижегородскую и питерскую тусовки, которые, как выяснилось в свете происходивших событий, отлично монтируются друг с другом.
В инсталляции три зоны. Первая тоже называется «Цистерной» и состоит из двух цилиндрических труб из полупрозрачной LED-сетки, которые пересекают пространство между этажами через два больших отверстия. По замыслу авторов, нижние части труб символизируют настоящее, их дальние концы — недостижимость будущего.
В «Уровнях», второй главе этого произведения, с помощь лазеров создали воздушную перспективу с «уникальными световыми эффектами», которую подзвучивает «объемный и медитативный саундтрек». Инсталляция транслирует предчувствие грядущих событий.
Зона номер три – «Метроном»: на потолке пространства расположена голографическая сфера, созданная с помощью зеркальной призмы и кинетического LED-экрана. Сфера изменяется и трансформируется благодаря оптическим эффектам. Инсталляция отсылает к неопределенности будущего.
Андрей Вовк
Нижегородский журналист
«Открытие прошло очень круто и было удивительно, что на одном мероприятии Культурная столица года (Нижний Новгород) объединилась с культурной столицей России (Санкт-Петербург).
До начала на площадке была преимущественно делегация из Нижнего, но в миг появилась огромная питерская тусовка из богемных и творческих людей. Было интересно наблюдать за взаимодействиями между нижегородскими и питерскими кружками, потому что этот синтез двух культурных столиц получился очень теплым и душевным.
После официальных слов и представления концепции «Цистерны», все разошлись по локациям. Порадовала реакция петербуржцев, потому что они были очень удивлены и заворожено рассматривали каждую экспозицию. Также, как и нижегородцы, потому что наши «Интервалы» были давно, и мы тоже соскучились по таким событиям.
Сама «Цистерна» представляет собой огромное историческое пространство, где на тебя с высоты трех этажей падают различные световые экспозиции. Зачаровывающее и медитативное зрелище. То есть, ты садишься в круг света и просто смотришь, думаешь о жизни и вечном. В общем, получилось очень круто».
Цистерна х Т-Банк — переосмысленное пространство одного из зданий бывшего пивоваренного завода «Степан Разин». За год на его территории будут реализованы 4 масштабных выставочных проекта и несколько специальных музыкальных шоу-программ.
Инсталляция «Цистерна» будет работать до 8 декабря.
Ул. Курляндская, 48
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Елизавета Медунецкая
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