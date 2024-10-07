Инсталляция прошла успешно: нижегородский dreamlaser представил новое мультимедийное пространство в Петербурге

Нижегородский журналист

«Открытие прошло очень круто и было удивительно, что на одном мероприятии Культурная столица года (Нижний Новгород) объединилась с культурной столицей России (Санкт-Петербург).

До начала на площадке была преимущественно делегация из Нижнего, но в миг появилась огромная питерская тусовка из богемных и творческих людей. Было интересно наблюдать за взаимодействиями между нижегородскими и питерскими кружками, потому что этот синтез двух культурных столиц получился очень теплым и душевным.

После официальных слов и представления концепции «Цистерны», все разошлись по локациям. Порадовала реакция петербуржцев, потому что они были очень удивлены и заворожено рассматривали каждую экспозицию. Также, как и нижегородцы, потому что наши «Интервалы» были давно, и мы тоже соскучились по таким событиям.

Сама «Цистерна» представляет собой огромное историческое пространство, где на тебя с высоты трех этажей падают различные световые экспозиции. Зачаровывающее и медитативное зрелище. То есть, ты садишься в круг света и просто смотришь, думаешь о жизни и вечном. В общем, получилось очень круто».