«Фаюмский портрет», краснофигурная вазопись, гидрии и менгиры: в Доме архитектора стартует курс лекций по искусству Древнего мира

8 октября в 18:30 разберем, какие тайны хранят в себе древние дольмены, менгиры и загадочный Стоунхендж на лекции «Первобытное искусство».

15 октября в 18:30 идем на «Искусство Древнего Египта» – там узнаем, почему древние египтяне изображали человека в профиль, что такое инкрустация и зачем у красавицы Нефертити только один глаз.

22 октября в 18:30 на лекции «Античность: искусство Греции» найдем отличия амфоры от гидрии и рассмотрим еще десяток разновидностей древнегреческих сосудов, а еще сравним чернофигурный и краснофигурный стили вазописи.

29 октября в 18:30 на последнем уроке «Античность: искусство Рима» узнаем, как впервые в архитектурном сооружении был применен купол и появился новый тип здания – базилика, зачем строили триумфальные арки, как появилась римская мозаика и что такое «фаюмский портрет».

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