«Фаюмский портрет», краснофигурная вазопись, гидрии и менгиры: в Доме архитектора стартует курс лекций по искусству Древнего мира

Вместе с искусствоведом Архшколы Анной Рыбаковой изучим, например, творчество древнеегипетских скульпторов, которые никогда не изображали Нефертити больше чем с одним глазом, узнаем, зачем римлянам были нужны триумфальные арки, а грекам такой ассортимент сосудов. Всего будет четыре занятия, а первое уже завтра, разговор на котором пойдет о первобытном искусстве, и в частности про все еще загадочный Стоунхендж.
Анна Рыбакова, искусствовед, преподаватель живописи и рисунка: «Древний мир – один из самых интересных периодов для изучения. Именно здесь появляются первая живопись, скульптура, архитектура, предметы декоративно-прикладного искусства. А в античном искусстве закладываются традиции архитектуры и скульптуры, к которым не раз потом будут обращаться художники последующих эпох».
8 октября в 18:30 разберем, какие тайны хранят в себе древние дольмены, менгиры и загадочный Стоунхендж на лекции «Первобытное искусство».
15 октября в 18:30 идем на «Искусство Древнего Египта» – там узнаем, почему древние египтяне изображали человека в профиль, что такое инкрустация и зачем у красавицы Нефертити только один глаз.
22 октября в 18:30 на лекции «Античность: искусство Греции» найдем отличия амфоры от гидрии и рассмотрим еще десяток разновидностей древнегреческих сосудов, а еще сравним чернофигурный и краснофигурный стили вазописи.
29 октября в 18:30 на последнем уроке «Античность: искусство Рима» узнаем, как впервые в архитектурном сооружении был применен купол и появился новый тип здания – базилика, зачем строили триумфальные арки, как появилась римская мозаика и что такое «фаюмский портрет».
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