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Искусство

Оцените масштаб: в Выксе готовят выставочный проект о театре при участии Пушкинского музея, Музея МХАТ, ГЦТМ им. Бахрушина и других ведущих институций страны

С 15 октября по 8 января в Музее истории ВМЗ пройдет выставка «Театромания. Хроники усадебного театра». Представят более 100 произведений живописи, графики, театрально-декорационного искусства. Проект рассказывает о становлении усадебного театра в Выксе — в XIX веке он был одним из крупнейших (!) в российской провинции.

Вид помещичьего театра в с. Выкса Нижегородской губернии Вырезка из журнала «Нива», № 42, с. 1005. СПб., 1895 Бумага, литография
Музей истории ВМЗ

Вид помещичьего театра в с. Выкса Нижегородской губернии
Вырезка из журнала «Нива», № 42, с. 1005. СПб., 1895
Бумага, литография

Неизвестный художник, «Урок крепостной актрисы», начало XIX века Бумага, акварель
Государственный музей-заповедник «Архангельское»

Неизвестный художник, «Урок крепостной актрисы», начало XIX века
Бумага, акварель

Сооснователь Выксы Иван Баташев — ключевой герой истории города и городского театра. Он жил в столицах и привозил в Выксу лучшие труппы. 

«Театромания» — исследование русского театра, пролог к фундаментальной коллективной монографии доктора филологических наук, профессора НИУ ВШЭ и научного руководителя «Театральной лаборатории» в ГИТИСе Елены Пенской, директора Музея истории ВМЗ и старшего научного сотрудника, кандидата филологических наук Натальи Голубевой и Ольги Купцовой. Его куратор — кандидат искусствоведения, советник директора Пушкинского музея Елена Каменская. Архитектор — Алексей Подкидышев.

«МедиаВертеп»

«МедиаВертеп»

Портрет Александра Васильевича Сухово-Кобылина, не ранее 1850 г. Фотобумага, картон, фотопечать, масло Государственный музей истории российской

Портрет Александра Васильевича Сухово-Кобылина, не ранее 1850 г.
Фотобумага, картон, фотопечать, масло
Государственный музей истории российской литературы имени Даля

Виктор Андреевич Симов (1858–1935), «Водевиль в старинном театре», начало 1920-х Бумага, акварель, белила, тушь, перо
Музей МХАТ

Виктор Андреевич Симов (1858–1935), «Водевиль в старинном театре», начало 1920-х
Бумага, акварель, белила, тушь, перо

В экспозиции встретятся современность и прошлое, подлинные экспонаты из государственных и частных собраний, редкие архивные материалы и новые формы искусства. 

Одна из главных работ проекта — «МедиаВертеп» режиссера Андрея Сильвестрова и художника Степана Лукьянова. Это современная интерпретация традиционного вертепа (народного театра кукол, который представляет библейские сюжеты) с применением новых технологий. Своего рода мост между прошлым и настоящим.

«Театромания. Хроники усадебного театра» представит портреты знакомых всем выксунцам владельцев и управляющих усадьбами в XIX  веке — Дмитрия Шепелева и Александра Сухово-Кобылина. А еще редко экспонируемые иллюстрации к циклу пьес Александра Сухово-Кобылина «Картины прошедшего» из собрания Государственного музея истории русской литературы имени Даля.

На полотнах Ипполита Лекомта увидим сценические образы актеров французского театра, проследим 150-летнюю (!) историю театрального костюма. 

Когда: с 15 октября 2024 по 8 января 2025 гг
Где: Восточный флигель Музея истории ВМЗ, г. Выкса, ул. Ленина, 5
Билеты и подробности по ссылке.
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Фото: предоставлены пресс-службой

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