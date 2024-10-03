Оцените масштаб: в Выксе готовят выставочный проект о театре при участии Пушкинского музея, Музея МХАТ, ГЦТМ им. Бахрушина и других ведущих институций страны

В экспозиции встретятся современность и прошлое, подлинные экспонаты из государственных и частных собраний, редкие архивные материалы и новые формы искусства.

Одна из главных работ проекта — «МедиаВертеп» режиссера Андрея Сильвестрова и художника Степана Лукьянова. Это современная интерпретация традиционного вертепа (народного театра кукол, который представляет библейские сюжеты) с применением новых технологий. Своего рода мост между прошлым и настоящим.

«Театромания. Хроники усадебного театра» представит портреты знакомых всем выксунцам владельцев и управляющих усадьбами в XIX веке — Дмитрия Шепелева и Александра Сухово-Кобылина. А еще редко экспонируемые иллюстрации к циклу пьес Александра Сухово-Кобылина «Картины прошедшего» из собрания Государственного музея истории русской литературы имени Даля.

На полотнах Ипполита Лекомта увидим сценические образы актеров французского театра, проследим 150-летнюю (!) историю театрального костюма.