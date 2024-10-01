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Искусство

Псевдоархеолог и неохиппи Артем Брюхов: знакомимся с новым резидентом FUTURO

В октября идем на artist-talk и мастер-класс мультимедийного художника Артема Брюхова из Уфы. Он основал андеграундное комьюнити молодых мастеров SWO в Санкт-Петербурге, открыл персональную выставку в родном Бирске и создал международный бренд одежды Error-404, а теперь стал участником арт-резиденции в Нижнем.

3 октября в 19:00 в креативном пространстве на Большой Покровской узнаем о творческих практиках художника, в том числе «псевдоархеологии» как авторском способе производства объектов, экспериментах с традиционными и диджитал-медиумами искусства, а также предстоящих проектах в FUTURO.

12 октября заглянем в Terminal A, где вместе с Артемом создадим глиняный кулон-оберег, иероглифичный знак-ключ из черной и белой высокотемпературной глины.

Артем Брюхов: «Для меня общение с глиной — это как глубокий диалог со сложным, но интересным человеком. Керамика — любовь всей моей жизни. Еще обожаю экспериментировать с сочетаниями материалов и находить точки соприкосновения: холодный металл с теплой глиной, кожа с силиконом, дерево с пластиком. Если слышать и нормально общаться, их можно уговорить подружиться друг с другом».

Аrtist-talk: 3 октября в 19:00, Большая Покровская, 20б 
Мастер-класс: 12 октября в 14:00, ЦСИ «Терминал А», Красная Слобода, 9

Интервью с художником наших уфимских коллег можно почитать здесь 

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