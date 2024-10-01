Псевдоархеолог и неохиппи Артем Брюхов: знакомимся с новым резидентом FUTURO

3 октября в 19:00 в креативном пространстве на Большой Покровской узнаем о творческих практиках художника, в том числе «псевдоархеологии» как авторском способе производства объектов, экспериментах с традиционными и диджитал-медиумами искусства, а также предстоящих проектах в FUTURO.

12 октября заглянем в Terminal A, где вместе с Артемом создадим глиняный кулон-оберег, иероглифичный знак-ключ из черной и белой высокотемпературной глины.