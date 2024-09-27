Студия «Тихая» представит сразу две выставки своих резидентов в Москве

Обе — в начале октября. Это «Без излишеств» Ивана Белова, составленная из минималистичных скульптур, вдохновленных советским модернизмом и «Руки, ноги, голова и другие предметы для повседневного пользования» Всеволода Абазова (из «ТОЙ»), в общем-то про руки, ноги и голову и о том, как мы находим себе на них приключения.
1 октября в концептуальной галерее Iragui Projects отбрасываем все ожидания и следуем за простотой форм. «Без излишеств» Ивана Белова навеяна синтезом модернистских идей отечественных архитекторов и послевоенного минимализма.
Иван Белов: «Сегодня мне интересно размышлять об универсальности художественного языка и проводить параллели с опытами других поколений. Советский модернизм привлекает меня инженерными решениями, из которых формируются масштабные монументальные образы. Модернистская архитектура образует мощный контраст с окружающей средой, и в этом, на мой взгляд, заключается ее провокативность. Похожего контрастного эффекта я пытаюсь достичь в своих скульптурах, объединяя металлические полосы и отрезки в монолитные конструкции и геометрические орнаменты».
Иван Белов сочетает практики минимализма 1960−1970-х годов c основами конкретного искусства, разрабатывает собственные правила, по которым строится изображение, и создает монохромные графические абстракции. В скульптуре применяет простые формы и натуральные материалы.
Персональные и групповые выставки: «Формуляры» («Тихая», Нижний Новгород, 2023), «Системная сборка. Нижний Новгород. Хроника цветущих событий» (галерея «Триумф», Москва, 2023; ЦСИ «Смена», Казань, 2024; Центр городской культуры, Пермь, 2024), Reflex Project (Тувумба, Австралия, 2020), V Биеннале беспредметного искусства (Гренобль, Франция, 2019), «То, что не может быть» (Музей истории Выксунского металлургического завода, Выкса, 2019), Dark Side (Dark Side, галерея Futuro, Нижний Новгород, 2017).
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Когда: c 1 октября по 5 марта 2025
Где: ул. Малая Полянка, 7, стр. 5, Москва
А 4 октября открываем выставку Всеволода Абазова в арт-центре Ruarts. «Руки, ноги, голова и другие предметы для повседневного пользования» – собрание антропоморфных образов привычных предметов (грабли, лопата, коромысло) в новом прочтении. Современный городской фольклор (в том числе сленг) как почва для вдохновения – так появились ходули «Подкрадули», палец для кручения у виска «Кукушка», инструмент для раздачи щелбанов «Фофанатор» и не только.
Всеволод Абазов: «Этот проект — свободное размышление о том, что мне интересно в занятии искусством. Любое свое произведение я считаю незаконченным, если в нем отсутствует персонаж. Поначалу я изображал его целиком, однако со временем понял, что фрагментарного появления тела внутри композиции может быть достаточно. Даже палец или пятка дают работе необходимый — человеческий — масштаб. Скульптурная группа „Руки,ноги, голова...“ является юмористической фантазией, попыткой оживить неживые вещи».
Всеволод Абазов известен участием в команде «ТОЙ» — ярком дуэте нижегородских художников уличной волны. Его подход многое вобрал из практик «ТОЙ», например, апроприацию бытовых предметов и образов, буквальную иллюстрацию, отсылки к современному городскому фольклору и жаргонизмам. В центре внимания автора скульптура как медиум, ее визуальные и интерактивные свойства.
Персональные и групповые выставки: «Барахолка» (студия «Тихая», Нижний Новгород, 2023), «Бытовуха» (Галерея «Триумф», Москва, 2019), «Школьные годы» (Центр современной культуры «Смена», Казань, 2018), «Что такое хорошо и что такое плохо?» (Галерея «ТОЛК», Нижний Новгород, 2015), «Системная сборка. Нижний Новгород. Хроника цветущих событий» (галерея «Триумф», Москва, 2023; ЦСИ «Смена», Казань, 2024; Центр городской культуры, Пермь, 2024), «Части стен» (Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург, 2018), «Части стен 2» (Галерея RuArts, Москва, 2018), 1-я Триеннале российского современного искусства (Музей современного искусства «Гараж», Москва, 2017) и другие.
Когда: c 5 октября по 3 ноября
Где: пер. Трубниковский, 6
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