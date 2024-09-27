Студия «Тихая» представит сразу две выставки своих резидентов в Москве

1 октября в концептуальной галерее Iragui Projects отбрасываем все ожидания и следуем за простотой форм. «Без излишеств» Ивана Белова навеяна синтезом модернистских идей отечественных архитекторов и послевоенного минимализма.

Иван Белов: «Сегодня мне интересно размышлять об универсальности художественного языка и проводить параллели с опытами других поколений. Советский модернизм привлекает меня инженерными решениями, из которых формируются масштабные монументальные образы. Модернистская архитектура образует мощный контраст с окружающей средой, и в этом, на мой взгляд, заключается ее провокативность. Похожего контрастного эффекта я пытаюсь достичь в своих скульптурах, объединяя металлические полосы и отрезки в монолитные конструкции и геометрические орнаменты».

Иван Белов сочетает практики минимализма 1960−1970-х годов c основами конкретного искусства, разрабатывает собственные правила, по которым строится изображение, и создает монохромные графические абстракции. В скульптуре применяет простые формы и натуральные материалы.

Персональные и групповые выставки: «Формуляры» («Тихая», Нижний Новгород, 2023), «Системная сборка. Нижний Новгород. Хроника цветущих событий» (галерея «Триумф», Москва, 2023; ЦСИ «Смена», Казань, 2024; Центр городской культуры, Пермь, 2024), Reflex Project (Тувумба, Австралия, 2020), V Биеннале беспредметного искусства (Гренобль, Франция, 2019), «То, что не может быть» (Музей истории Выксунского металлургического завода, Выкса, 2019), Dark Side (Dark Side, галерея Futuro, Нижний Новгород, 2017).

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Когда: c 1 октября по 5 марта 2025

Где: ул. Малая Полянка, 7, стр. 5, Москва