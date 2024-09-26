В Древний Египет через Пакгаузы

Сейчас в выставочном пространстве на Стрелке Пушкинский музей и НГХМ готовят к открытию выставку «Древний Египет. Искусство бессмертия». С 4 октября там можно будет увидеть около 90 подлинных древнеегипетских артефактов (статуэтки Осириса и Исиды, расписные саркофаги, фрагменты гробниц), а еще мультимедийные мумии! За дизайн экспозиции отвечает MISH studio, лауреаты премии «Нижний будущего» — 2024 «НН.Собака.ru».
Выставка рассказывает о том, как египтяне представляли себе загробную жизнь. Проект состоит из нескольких разделов, по-разному раскрывающих тему бессмертия: теология, монументальность, эстетика, материальность.
Из пресс-релиза НГХМ: «Центральное место в экспозиции займут 3D-реконструкции облика древних египтян — молодой женщины 20–25 лет и мужчины 30–40 лет. Эти «оживающие» мумии дадут возможность представить, как выглядели жители давно исчезнувшей цивилизации долины Нила».
Ранее Пушкинский музей и Курчатовский институт провели компьютерно-томографическое сканирование десяти мумий людей и нескольких мумий животных. Благодаря полученным данным исследователям удалось увидеть мумии «изнутри». У нескольких из них взяли микрообразцы костей, зубов и бальзамирующих веществ, что позволило уточнить датировки артефактов.
Cреди главных экспонатов также детали гробницы с магическими рисунками и статуэтки трех божеств: покровительницы влюбленных Хатхоры, богини-кошки, защитницы от злых духов Бастет и хранителя дома Бэс.
В пространстве выставки также создадут интерактивную зону для детей и взрослых, где египтологи будут проводить групповые занятия и лекции.
Где: ул. Стрелка, 21 Ж
Когда: c 4 октября по 19 января
Фото: пресс-служба Пушкинского музея
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