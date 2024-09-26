В Древний Египет через Пакгаузы

Ранее Пушкинский музей и Курчатовский институт провели компьютерно-томографическое сканирование десяти мумий людей и нескольких мумий животных. Благодаря полученным данным исследователям удалось увидеть мумии «изнутри». У нескольких из них взяли микрообразцы костей, зубов и бальзамирующих веществ, что позволило уточнить датировки артефактов.

Cреди главных экспонатов также детали гробницы с магическими рисунками и статуэтки трех божеств: покровительницы влюбленных Хатхоры, богини-кошки, защитницы от злых духов Бастет и хранителя дома Бэс.

В пространстве выставки также создадут интерактивную зону для детей и взрослых, где египтологи будут проводить групповые занятия и лекции.

Где: ул. Стрелка, 21 Ж

Когда: c 4 октября по 19 января



Фото: пресс-служба Пушкинского музея