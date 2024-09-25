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Искусство

В Арсенале проведут экскурсию по выставке «Города Георгия Гольца» на английском

В эту пятницу вместе с музейным педагогом Анастасией Лаврентьевой прогуляемся по улочкам конструктивистских мегаполисов, а заодно подтянем аудирование. Приходить можно с любым уровнем знания языка.

Экскурсии из цикла «Говорим об искусстве на английском» проходят в музее каждую последнюю пятницу месяца. Можно просто послушать, а по желанию и поучаствовать в дискуссии.

«Эта прогулка — возможность поиграть с новыми языковыми возможностями и ощущениями: забыв привычные слова и выражения, вы увидите произведения искусства с другой перспективы».

Выставка «Города Георгия Гольца» представляет собой уникальное собрание работ (архитектурные и градостроительные проекты, рисунки и акварели, эскизы театральных декораций) романтичного утописта и одного из ведущих архитекторов 40-х годов Георгия Гольца, проекты которого часто транслировали идеи радикального преображения пространства.

Подробнее о выставке в нашем репортаже.

Когда: 27 сентября в 18:30
Где: Кремль, 6
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