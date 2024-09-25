В Арсенале проведут экскурсию по выставке «Города Георгия Гольца» на английском

Экскурсии из цикла «Говорим об искусстве на английском» проходят в музее каждую последнюю пятницу месяца. Можно просто послушать, а по желанию и поучаствовать в дискуссии.

«Эта прогулка — возможность поиграть с новыми языковыми возможностями и ощущениями: забыв привычные слова и выражения, вы увидите произведения искусства с другой перспективы».