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Искусство

Ребрендинг Арсенала

Пушкинский музей и все его филиалы обновляют фирменный стиль впервые за 12 лет. Теперь вместо знаменитого «домика» (фасада с колоннами и капителями) на основном лого ГМИИ аскетичная монограмма «ПМ». Айдентикой занималось московское агентство «Супрематика» – они проводили ребрендинг для «Объединение Гжель», разрабатывали визуальные элементы для Finn Flare, 12 Storeez, Mascotte.

В музее рассказали, что была задача прийти к более современному и запоминающемуся фирменному стилю, упростить визуальные коммуникации, сделав их более привлекательными и понятными.

Пресс-служба ГМИИ им. Пушкина: «Пространство становится основным мотивом всей визуальной коммуникации музея. В логотипе и на макетах причудливо переплетаются разные образы, некоторые из них выходят на передний план, некоторые остаются на заднем. Это символизирует связь времен и непрерывность развития в искусстве»

Обновление проходит параллельно c расширением комплекса (почти двукратным!) –  в планах к 2030 году открытие Музейного квартала ГМИИ в Москве. Сообщается, что первым проектом, который оформят в новом фирменном стиле, станет выставка «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных собраний России». Со временем обновят все мультимедийные ресурсы и физические носители музея, в том числе, его филиалов в регионах.

ГМИИ им. А.С. Пушкина располагает одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства – от Древнего Египта и античной Греции до наших дней. Музей основан более ста лет назад, помимо пространств в Москве (Главное здание, Галерея, «Мусейон», Отдел личных коллекций, Мемориальная квартира Святослава Рихтера, Учебный музей имени И.В. Цветаева) в состав Пушкинского входят шесть филиалов: в Нижнем Новгороде, Владикавказе, Екатеринбурге, Калининграде, Санкт-Петербурге, Томске и Мастерская Эдуарда Штейнберга в Тарусе.
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