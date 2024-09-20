Ребрендинг Арсенала

В музее рассказали, что была задача прийти к более современному и запоминающемуся фирменному стилю, упростить визуальные коммуникации, сделав их более привлекательными и понятными.

Пресс-служба ГМИИ им. Пушкина: «Пространство становится основным мотивом всей визуальной коммуникации музея. В логотипе и на макетах причудливо переплетаются разные образы, некоторые из них выходят на передний план, некоторые остаются на заднем. Это символизирует связь времен и непрерывность развития в искусстве»

Обновление проходит параллельно c расширением комплекса (почти двукратным!) – в планах к 2030 году открытие Музейного квартала ГМИИ в Москве. Сообщается, что первым проектом, который оформят в новом фирменном стиле, станет выставка «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных собраний России». Со временем обновят все мультимедийные ресурсы и физические носители музея, в том числе, его филиалов в регионах.