dreamlaser открывает мультимедийное пространство на бывшем пивзаводе в Санкт-Петербурге

Первую инсталляцию «Цистерна» (на площади 2000 м²!) – о стремлении узнать будущее, site specific опыте и исследовании непознанного – будут показывать с 4 октября по 8 декабря.

dreamlaser: «Наши ценности и идеи будут такими же, как и в пространстве ЦЕХ * — мы продолжим создавать потрясающие медиавыставки и события, развивать медиаарт и открывать новые имена».

Кстати, в апреле в здании МФК «Завод Разин» «Собака.ru» и ярмарка искусства 1703 проводили дискуссию «Концепция коллекционирования» с главными арт-представителями Петербурга. Подробнее здесь

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