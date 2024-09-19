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Искусство

dreamlaser открывает мультимедийное пространство на бывшем пивзаводе в Санкт-Петербурге

Новое пространство получило название «Цистерна х Т-Банк». Это совместный проект нижегородской студии с интерьерным брендом URBAN CONTEXT и кредитной организацией в одном из зданий неработающего пивоваренного завода на Обводном канале. Здесь в течение ближайшего года планируют провести четыре масштабных выставки и несколько музыкальных программ. Старт первого шоу — уже меньше чем через месяц. 

Первую инсталляцию «Цистерна» (на площади 2000 м²!) – о стремлении узнать будущее, site specific опыте и исследовании непознанного – будут показывать с 4 октября по 8 декабря. 

dreamlaser: «Наши ценности и идеи будут такими же, как и в пространстве ЦЕХ * — мы продолжим создавать потрясающие медиавыставки и события, развивать медиаарт и открывать новые имена».

Кстати, в апреле в здании МФК «Завод Разин» «Собака.ru» и ярмарка искусства 1703 проводили дискуссию «Концепция коллекционирования» с главными арт-представителями Петербурга. Подробнее здесь 

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ул. Степана Разина 8А

Фото: cоц.сети dreamlaser

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