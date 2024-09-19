На выставку с собакой: «Зоомир» на Нижегородской ярмарке

Душа наша радуется: на шопинг и конкурсы красоты теперь пускают с воспитанными собаками. Главная звериная выставка года «Зоомир» будет проходить на Нижегородской ярмарке в эти выходные с 21 по 22 сентября.
Себя покажут лучшие представители более 200 пород (всего около 3000 особей!). Их оценят судьи международного класса Китая, Мексики, Сербии, Таиланда, России и Белоруссии. Победителей определят в показательных выступлениях.
Про кошек тоже не забыли – для них организовали отдельную выставку из более чем 20 пород.
Кроме выставок будут мастер-классы по уходу за шерстью (и не только), а еще лекции по поведенческим особенностям. И конечно, шопинг: корма, аксессуары, лакомства, уходовые средства и многое другое.
Самых красивых песиков и кошечек будем, конечно, демонстрировать в нашем телеграм-канале.
Где: ул. Совнаркомовская, 13
Когда: 21-22 сентября, 10:00-18:00
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