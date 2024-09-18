Ты пахнешь как искусство

На следующей неделе идем в «Рекорд» на выставку-перформанс «Alinose & Artists’ Influence»: ольфакторный энтузиаст Алина Новоселова перевела работу нижегородской художницы Вацы (Terminal A) с языка визуального на ароматический. То есть у зрителей будет возможность не только посмотреть на картину, но и вдохнуть ее запах. И это только первая часть проекта: впереди коллаборации с художницами Верой Ширдиной (стрит-арт) и Яной Серобабиной (живопись, графика, анимация).
На создание аромакомпозиции Алину вдохновила картина Вацы, написанная со скриншота мелодрамы «Плюс один» 2008 года режиссера Оксаны Бычковой.
Ваца, художница: «Идея проекта принадлежит Карине Лукьяновой из “Рекорда”. Я была в полном восторге от этой задумки и вообще считаю, что чем больше ваших органов чувств захватывает искусство и чем больше оно погружает вас в себя, тем лучше.
Живопись — это очень чувственный медиум, воспринимаемый в первую очередь эмоционально, а не интеллектуально. Это то, что воздействует напрямую на наше подсознание, минуя мозг, ровно также, как это делают запахи.
Собственно, благодаря этому проекту я и познакомилась с Алиной, и до сих пор нахожусь под колоссальным впечатлением от общения с ней. Мне даже посчастливилось заглянуть в ее коллекцию ароматов, и это целый невероятный мир и очень емкий язык, для описания сложных человеческих чувств, которые мы постоянно испытываем, но не можем облечь в слова».
Алина Новоселова изучает ароматы последние четыре года, за это время она собрала коллекцию из более чем 70 флаконов. Сейчас работает над созданием интерьерных ароматов; создает проекты совместно с современными художниками.
Когда: c 24 сентября по 1 октября
Где: ул. Алексеевская, 7
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Фото: архив художницы, Мария Вьюгина
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