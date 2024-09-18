Ты пахнешь как искусство

Ваца, художница: «Идея проекта принадлежит Карине Лукьяновой из “Рекорда”. Я была в полном восторге от этой задумки и вообще считаю, что чем больше ваших органов чувств захватывает искусство и чем больше оно погружает вас в себя, тем лучше.

Живопись — это очень чувственный медиум, воспринимаемый в первую очередь эмоционально, а не интеллектуально. Это то, что воздействует напрямую на наше подсознание, минуя мозг, ровно также, как это делают запахи.

Собственно, благодаря этому проекту я и познакомилась с Алиной, и до сих пор нахожусь под колоссальным впечатлением от общения с ней. Мне даже посчастливилось заглянуть в ее коллекцию ароматов, и это целый невероятный мир и очень емкий язык, для описания сложных человеческих чувств, которые мы постоянно испытываем, но не можем облечь в слова».