Этот город нарисован

Ладошка расположена на фасаде дома, в одном из районов исчезающей деревянной застройки. Утрата исторической архитектуры – это драма Нижнего Новгорода. Не только деревянной, но и каменной, но деревянной в особенности. То, что сейчас у нас осталось, это просто жалкие крохи былого великолепия. И все это было разрушено, к сожалению, не историческими событиями и временем, а в большинстве своем людьми. И вот там остался еще такой уголок, где стоит ряд пустующих деревянных домов, которые разрушаются на глазах. И ты понимаешь, что их снос – это лишь дело времени. Сейчас они просто доживают свои дни. И я думаю, что эта работа об этом.

Сохранение наследия старого города для уличных художников – очень важная история, ведь все эти здания составляют ткань Нижнего Новгорода. И хотелось бы, чтобы то, что наши предки нам оставили, было сохранено и передано нашим детям. Люди в старину строили с расчетом на века, а не чтобы через 30 или 50 лет построить новый дом на месте старого. И эта деревянная ладонь на старом деревянном доме... собственно, здесь вполне все понятно, очевидный посыл. К сожалению, я не знаю, кто автор, но работа очень сильная.

Когда перед восьмисотлетием Нижний Новгород находился в судорожных поисках собственной идентичности, это было довольно странно наблюдать, потому что идентичность вся на глазах разрушается. Была пауза в этом процессе, а сейчас он возобновился с новой силой и усугубился. Деревянные дома продолжают расселять, и если раньше они просто стояли, то сейчас их мгновенно сносят или жгут. И даже если эти деревянные дома не памятники наследия, они все равно создают неповторимый образ Нижнего. В этом их суть.

Смотреть на это очень больно, особенно когда ты художник и работаешь с городом. В начале 2010-х годов это была страшнейшая проблема, когда просто на глазах все разрушалось, утрачивались гигантские куски города, и сейчас центр Нижнего уже гораздо менее деревянный, чем центр Самары, например. Не драма ли это?

Не все разделяют эту позицию, некоторые говорят, что это все рухлядь, старье, сделайте нам как в Казани, сделайте нам ремонт, чтобы все было чисто. Но Нижний – это не Казань, это совершенно другой город. Печальная, душераздирающая тема, которую опять надо поднять на повестку. Только что ради строительства метро был разрушен дом по соседству с бывшим музеем интеллигенции. У всех на глазах на улице Горького, экскаватором. Это так цинично, так глупо и так страшно, если честно, я просто не понимаю, о чем думают все эти люди. У меня не укладывается это в голове. Глупо, недальновидно! Всегда существовала практика разбирать дома руками, и тут вроде как собирались, но «ой, чего-то не получилось» – и снесли бульдозером, в итоге трэш. Это все должно решаться концептуально, прежде всего на уровне администрации города, но там до сих пор нет магистрального понимания, что наследие надо сохранять, а не разрушать.

А с другой стороны, существуют молодые, очень известные и очень модные архитекторы, которые не моргнув глазом делают проекты, предполагающие разрушение старой застройки в центре города. Это какой-то совершенно ужасный цинизм. Очень больная тема. В общем, дичь вернулась, мы каждый месяц утрачиваем здания, только теперь их не жгут, а выселяют и разрушают. А ведь сохранение таких зданий – это еще и интереснейшая научная, культурная задача. Но для этого нужна воля, политическая воля прежде всего.