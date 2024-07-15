«Ярмарка в городе»: «НН.Собака.ru» на главных (и самых поэтичных!) гуляниях Нижнего

После перформанса кукольного Пушкина направляемся к настоящему, ну, почти, который ждал гостей у фонтана. С каждым шагом все больше углубляемся куда-то в XIX столетие. Вот уже вокруг неспешно фланируют дамы в старинных кружевных платьях под ручку со своими представительными кавалерами. Велосипедист осваивает еще не до конца изученное средство передвижения (и пока не снабженное педалями!). Джентльмены в накрахмаленных до скрипа костюмах обсуждают насущные дела и сетуют, что ярмарки, дескать, не те пошли: «Раньше тут и охота была, а нынче...»