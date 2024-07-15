«Ярмарка в городе»: «НН.Собака.ru» на главных (и самых поэтичных!) гуляниях Нижнего

Фестиваль проходит третий год подряд и в этот раз он весь про Пушкина. В день открытия наблюдали иммерсивные исторические реконструкции и авторские постановки от местных театров, слушали романсы и гадали на «Онегине».
Открывал ярмарку кукольный мэшап из сказок Александра Сергеевича. «Наше все» из папье-маше — в главной роли интерактивного представления для самых юных.
После перформанса кукольного Пушкина направляемся к настоящему, ну, почти, который ждал гостей у фонтана. С каждым шагом все больше углубляемся куда-то в XIX столетие. Вот уже вокруг неспешно фланируют дамы в старинных кружевных платьях под ручку со своими представительными кавалерами. Велосипедист осваивает еще не до конца изученное средство передвижения (и пока не снабженное педалями!). Джентльмены в накрахмаленных до скрипа костюмах обсуждают насущные дела и сетуют, что ярмарки, дескать, не те пошли: «Раньше тут и охота была, а нынче...»
Протискиваемся сквозь толпу персонажей литературы золотого века, чтобы посмотреть на традиционное поднятие флагов в честь открытия ярмарки (так делают уже на протяжении двухсот лет) и как Пушкин гадает на «Евгении Онегине». А потом — самая душевная часть — слушать романсы (театрализованное исполнение!).
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Владислав Марцев
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