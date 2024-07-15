60 уникальных фото Чукотки в НГХМ

Художественный музей анонсировал выставку «Чукотка. Точка отсчета» Иды Таубе, которая последние 20 лет возглавляет Чукотское отделение Российского Красного Креста и исследует культуру одного из самых автономных регионов страны.
Документальные, художественные и почти любительские работы, портреты и пейзажи — вдумчивое собрание образов Чукотки, люди которой стараются хранить гармонию с природой. Нетривиальные ракурсы северного города, реликты цивилизации древних кочевников, соседствующие с новым миром.
Многие снимки на экспозиции имеют аудио-сопровождение: автор долгие годы собирал истории о людях, местах и культуре «берега двух океанов».
Когда: c 19 июля по 3 сентября
Где: площадь Минина и Пожарского, 2/2
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