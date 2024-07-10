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Искусство

Конкурс, обучение или шоу? Все везде и сразу! Gorky Beauty Hub снова поднимает планку

Фестиваль парикмахерского искусства проходит в Нижнем Новгороде второй год и становится еще масштабнее: Gorky Beauty Hub — это не просто соревнование мастеров индустрии, но и впечатляющая шоу-программа. Все компоненты легко вписаны в стилистическую и идейную канву фестиваля: топовые российские команды представили яркие коллекции своих работ и провели мастер-классы на большой сцене Milo Concert Hall, в то время как на малой проходили творческие баттлы в разных номинациях.

Сергей Савин, Марина Яковлева, Павел Гребенников

Сергей Савин, Марина Яковлева, Павел Гребенников

Мария Вайнштейн, Мария Класс, Лева Питерский

Мария Вайнштейн, Мария Класс, Лева Питерский

Екатерина Лаунер, Серж Грибовский, Давид Бадалов, Михаил Вейс, Александр Кабанов, Антонина Шмелева

Екатерина Лаунер, Серж Грибовский, Давид Бадалов, Михаил Вейс, Александр Кабанов, Антонина Шмелева

Валерий Тигров с командой

Валерий Тигров с командой

Дмитрий Худяков, Полина Трифова, Антон Раков, Антонина Шмелева

Дмитрий Худяков, Полина Трифова, Антон Раков, Антонина Шмелева

Эмиль Рзаев и Давид Сейранян

Эмиль Рзаев и Давид Сейранян

Симона Лесникова, Криста, Гения Розен

Симона Лесникова, Криста, Гения Розен

Людмила Кропоткина

Людмила Кропоткина

Дмитрий Худяков и Антон Раков

Дмитрий Худяков и Антон Раков

Олег Бакин, Никита Захватов, Иван Карушев

Олег Бакин, Никита Захватов, Иван Карушев

Глеб Морозов

Глеб Морозов

Антон Раков

Организатор Gorky Beauty Hub, барбер, преподаватель, сооснователь барбер-шопа Men’s Club

В этом году Gorky Beauty Hub проходит при поддержке “Команды креативных практик”. Лейтмотив — обращение к истории развития парикмахерского искусства в Нижнем Новгороде и России в целом. Мы изучили исторические материалы, фото, подняли архивные данные и воссоздали историю в современной интерпретации. В соответствии с тематикой добавили новую интересную номинацию «Традиционный национальный образ — мужской и женский». Масштаб нашего фестиваля растет. Сегодня у нас выступают сильные команды, а в жюри — российские судьи с высокими компетенциями: призеры чемпионатов России, Европы и мира по парикмахерскому искусству. Мы заручились поддержкой Национального союза парикмахеров России и теперь наш конкурс является отборочным туром на финал Чемпионата России, который пройдет в Москве. Тем самым мы хотим возродить соревновательную традицию в области бьюти-индустрии.

Антон Раков, организатор Gorky Beauty Hub, барбер, преподаватель, сооснователь барбер-шопа Men’s Club: «В этом году Gorky Beauty Hub проходит при поддержке “Команды креативных практик”. Лейтмотив — обращение к истории развития парикмахерского искусства в Нижнем Новгороде и России в целом. Мы изучили исторические материалы, фото, подняли архивные данные и воссоздали историю в современной интерпретации. В соответствии с тематикой добавили новую интересную номинацию «Традиционный национальный образ — мужской и женский». Масштаб нашего фестиваля растет. Сегодня у нас выступают сильные команды, а в жюри — российские судьи с высокими компетенциями: призеры чемпионатов России, Европы и мира по парикмахерскому искусству. Мы заручились поддержкой Национального союза парикмахеров России и теперь наш конкурс является отборочным туром на финал Чемпионата России, который пройдет в Москве. Тем самым мы хотим возродить соревновательную традицию в области бьюти-индустрии».

Антонина Шмелева

Барбер, преподаватель, мужской стилист, основатель барбер-шопа и барбер-академии Shmelevskiystyle, судья и спикер международного уровня

Мы стремимся стать одним из лучших фестивалей парикмахерского искусства в России. Хотим, чтобы наша площадка собирала много крутых профессионалов, была источником вдохновения для парикмахеров. Мы постарались создать атмосферу праздника и очень гордимся, что нам удалось объединить в одном мероприятии и соревнование, и мастер-классы, и шоу.

Тема фестиваля — история развития парикмахерского искусства, поэтому каждое выступление звездных команд на большой сцене было посвящено стилистике и модным тенденциям определенного отрезка времени: от кокошников и русых кос до укладок «помпадур», завораживающих объемов, химических кудрей и арт-стрижек hair tattoo.

Сложное переплетение кос в архитектурных формах национальных головных уборов от команды Валерия Тигрова

Сложное переплетение кос в архитектурных формах национальных головных уборов от команды Валерия Тигрова

Сложное переплетение кос в архитектурных формах национальных головных уборов от команды Валерия Тигрова

Сложное переплетение кос в архитектурных формах национальных головных уборов от команды Валерия Тигрова

Сложное переплетение кос в архитектурных формах национальных головных уборов от команды Валерия Тигрова

Сложное переплетение кос в архитектурных формах национальных головных уборов от команды Валерия Тигрова

Валерий Тигров

Президент Национального союза профессионалов индустрии красоты, чемпион мира, России, Москвы и Московской области по парикмахерскому искусству, преподаватель

Специально для Gorky Beauty Hub мы создали коллекцию, вдохновленную нашей национальной традицией. В коллаборации с организаторами продумали и костюмы, и общую стилистику. Заморочились, но по-другому не можем — мы серьезные ребята. Прекрасно, что есть такое мероприятие в Нижнем Новгороде — значимое, региональное, но с прицелом на всероссийский уровень, созданное в коллаборации с федеральной организацией, которую мы представляем (Национальный союз профессионалов индустрии красоты — прим. ред.). Много приглашенных звезд. Здорово, что есть две составляющие — образовательная и соревновательная. Я думаю, что в следующем году номинаций может быть еще больше. Желаю только процветания, держать планку, выходить на новый уровень — масштабироваться, монетизироваться. А все это возможно в тесном сотрудничестве с хорошими мастерами, преподавателями, спикерами, творческими коллективами.

Hair tattoo от Антонины Шмелевой — переосмысление ковровой эстетики 90-х

Hair tattoo от Антонины Шмелевой — переосмысление ковровой эстетики 90-х

Hair tattoo от Антонины Шмелевой — переосмысление ковровой эстетики 90-х

Hair tattoo от Антонины Шмелевой — переосмысление ковровой эстетики 90-х

Hair tattoo от Антонины Шмелевой — переосмысление ковровой эстетики 90-х

Hair tattoo от Антонины Шмелевой — переосмысление ковровой эстетики 90-х

Антонина Шмелева, барбер, преподаватель, мужской стилист, основатель барбер-шопа и барбер-академии Shmelevskiystyle, судья и спикер международного уровня: «Мы вдохновились коврами — сейчас такие узоры снова в тренде, и мы решили по-новому преподнести эту тему, обыграть ее в стилистике hair tattoo. Идея, кстати, принадлежит моему мужу, за что я ему очень благодарна».

Экскурс в миллениум от Men’s Club - рваные джинсы и кожаные косухи

Экскурс в миллениум от Men’s Club - рваные джинсы и кожаные косухи

Экскурс в миллениум от Men’s Club - рваные джинсы и кожаные косухи

Экскурс в миллениум от Men’s Club - рваные джинсы и кожаные косухи

Экскурс в миллениум от Men’s Club - рваные джинсы и кожаные косухи

Экскурс в миллениум от Men’s Club - рваные джинсы и кожаные косухи

Текст: Карина Весновская
Фото: Артем Шагалкин

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