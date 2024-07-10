Конкурс, обучение или шоу? Все везде и сразу! Gorky Beauty Hub снова поднимает планку

Президент Национального союза профессионалов индустрии красоты, чемпион мира, России, Москвы и Московской области по парикмахерскому искусству, преподаватель

Специально для Gorky Beauty Hub мы создали коллекцию, вдохновленную нашей национальной традицией. В коллаборации с организаторами продумали и костюмы, и общую стилистику. Заморочились, но по-другому не можем — мы серьезные ребята. Прекрасно, что есть такое мероприятие в Нижнем Новгороде — значимое, региональное, но с прицелом на всероссийский уровень, созданное в коллаборации с федеральной организацией, которую мы представляем (Национальный союз профессионалов индустрии красоты — прим. ред.). Много приглашенных звезд. Здорово, что есть две составляющие — образовательная и соревновательная. Я думаю, что в следующем году номинаций может быть еще больше. Желаю только процветания, держать планку, выходить на новый уровень — масштабироваться, монетизироваться. А все это возможно в тесном сотрудничестве с хорошими мастерами, преподавателями, спикерами, творческими коллективами.