Конкурс, обучение или шоу? Все везде и сразу! Gorky Beauty Hub снова поднимает планку

Фестиваль парикмахерского искусства проходит в Нижнем Новгороде второй год и становится еще масштабнее: Gorky Beauty Hub — это не просто соревнование мастеров индустрии, но и впечатляющая шоу-программа. Все компоненты легко вписаны в стилистическую и идейную канву фестиваля: топовые российские команды представили яркие коллекции своих работ и провели мастер-классы на большой сцене Milo Concert Hall, в то время как на малой проходили творческие баттлы в разных номинациях.
Сергей Савин, Марина Яковлева, Павел Гребенников
Мария Вайнштейн, Мария Класс, Лева Питерский
Екатерина Лаунер, Серж Грибовский, Давид Бадалов, Михаил Вейс, Александр Кабанов, Антонина Шмелева
Валерий Тигров с командой
Дмитрий Худяков, Полина Трифова, Антон Раков, Антонина Шмелева
Эмиль Рзаев и Давид Сейранян
Симона Лесникова, Криста, Гения Розен
Людмила Кропоткина
Дмитрий Худяков и Антон Раков
Олег Бакин, Никита Захватов, Иван Карушев
Глеб Морозов
Антон Раков
Организатор Gorky Beauty Hub, барбер, преподаватель, сооснователь барбер-шопа Men’s Club
В этом году Gorky Beauty Hub проходит при поддержке “Команды креативных практик”. Лейтмотив — обращение к истории развития парикмахерского искусства в Нижнем Новгороде и России в целом. Мы изучили исторические материалы, фото, подняли архивные данные и воссоздали историю в современной интерпретации. В соответствии с тематикой добавили новую интересную номинацию «Традиционный национальный образ — мужской и женский». Масштаб нашего фестиваля растет. Сегодня у нас выступают сильные команды, а в жюри — российские судьи с высокими компетенциями: призеры чемпионатов России, Европы и мира по парикмахерскому искусству. Мы заручились поддержкой Национального союза парикмахеров России и теперь наш конкурс является отборочным туром на финал Чемпионата России, который пройдет в Москве. Тем самым мы хотим возродить соревновательную традицию в области бьюти-индустрии.
Антон Раков, организатор Gorky Beauty Hub, барбер, преподаватель, сооснователь барбер-шопа Men’s Club: «В этом году Gorky Beauty Hub проходит при поддержке “Команды креативных практик”. Лейтмотив — обращение к истории развития парикмахерского искусства в Нижнем Новгороде и России в целом. Мы изучили исторические материалы, фото, подняли архивные данные и воссоздали историю в современной интерпретации. В соответствии с тематикой добавили новую интересную номинацию «Традиционный национальный образ — мужской и женский». Масштаб нашего фестиваля растет. Сегодня у нас выступают сильные команды, а в жюри — российские судьи с высокими компетенциями: призеры чемпионатов России, Европы и мира по парикмахерскому искусству. Мы заручились поддержкой Национального союза парикмахеров России и теперь наш конкурс является отборочным туром на финал Чемпионата России, который пройдет в Москве. Тем самым мы хотим возродить соревновательную традицию в области бьюти-индустрии».
Антонина Шмелева
Барбер, преподаватель, мужской стилист, основатель барбер-шопа и барбер-академии Shmelevskiystyle, судья и спикер международного уровня
Мы стремимся стать одним из лучших фестивалей парикмахерского искусства в России. Хотим, чтобы наша площадка собирала много крутых профессионалов, была источником вдохновения для парикмахеров. Мы постарались создать атмосферу праздника и очень гордимся, что нам удалось объединить в одном мероприятии и соревнование, и мастер-классы, и шоу.
Тема фестиваля — история развития парикмахерского искусства, поэтому каждое выступление звездных команд на большой сцене было посвящено стилистике и модным тенденциям определенного отрезка времени: от кокошников и русых кос до укладок «помпадур», завораживающих объемов, химических кудрей и арт-стрижек hair tattoo.
Сложное переплетение кос в архитектурных формах национальных головных уборов от команды Валерия Тигрова
Сложное переплетение кос в архитектурных формах национальных головных уборов от команды Валерия Тигрова
Сложное переплетение кос в архитектурных формах национальных головных уборов от команды Валерия Тигрова
Валерий Тигров
Президент Национального союза профессионалов индустрии красоты, чемпион мира, России, Москвы и Московской области по парикмахерскому искусству, преподаватель
Специально для Gorky Beauty Hub мы создали коллекцию, вдохновленную нашей национальной традицией. В коллаборации с организаторами продумали и костюмы, и общую стилистику. Заморочились, но по-другому не можем — мы серьезные ребята. Прекрасно, что есть такое мероприятие в Нижнем Новгороде — значимое, региональное, но с прицелом на всероссийский уровень, созданное в коллаборации с федеральной организацией, которую мы представляем (Национальный союз профессионалов индустрии красоты — прим. ред.). Много приглашенных звезд. Здорово, что есть две составляющие — образовательная и соревновательная. Я думаю, что в следующем году номинаций может быть еще больше. Желаю только процветания, держать планку, выходить на новый уровень — масштабироваться, монетизироваться. А все это возможно в тесном сотрудничестве с хорошими мастерами, преподавателями, спикерами, творческими коллективами.
Антонина Шмелева, барбер, преподаватель, мужской стилист, основатель барбер-шопа и барбер-академии Shmelevskiystyle, судья и спикер международного уровня: «Мы вдохновились коврами — сейчас такие узоры снова в тренде, и мы решили по-новому преподнести эту тему, обыграть ее в стилистике hair tattoo. Идея, кстати, принадлежит моему мужу, за что я ему очень благодарна».
Текст: Карина Весновская
Фото: Артем Шагалкин
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