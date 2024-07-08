«Выкса-фестиваль» открывает магазин арта

В выставочном проекте принимают участие три художника — Саша Браулов, Павел Плетнев, Константин Решетников.

Они уже посетили Выксу и познакомились с круглогодичными форматами «Выкса-фестиваля» (например, походными театрами, выксунской майоликой, студией РАЗ). А еще пообщались с жителями города, что привело к созданию серии работ:

Саша Браулов представил 14 вышивок об архитектуре авангарда и модернизма Выксы (кинотеатр «Родина», стадион «Металлург», Шуховская башня и другие).

Павел Плетнев — серию «Банки», объекты с использованием выксунского шлака (уникальных синих камней, образованных от переплавления руды).

Константин Решетников — серию металлических скульптур Unicorn (единорогов!) в фирменных цветах фестиваля.

Всё можно будет купить. Часть вырученных от продажи арт-объектов средств пойдет на финансирование локального продюсерского центра «Выксадром» и его будущих проектов.

Также на фестивале представят сувениры по эскизам художников. Их создали члены Выксунской организации молодых инвалидов «Эдельвейс». А еще! Художники Павел Плетнев и Саша Браулов проведут мастер-классы.

Когда: 12-14 июля

Где: «Оранжерея», Выкса, набережная Верхнего пруда