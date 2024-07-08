«Выкса-фестиваль» открывает магазин арта

14 вышивок, синие камни и единороги: резиденты петербургской галереи современного искусства DiDi представят свои работы в выксунском пространстве «Оранжерея». Они создавали их в соавторстве с жителями города.
В выставочном проекте принимают участие три художника — Саша Браулов, Павел Плетнев, Константин Решетников.
Они уже посетили Выксу и познакомились с круглогодичными форматами «Выкса-фестиваля» (например, походными театрами, выксунской майоликой, студией РАЗ). А еще пообщались с жителями города, что привело к созданию серии работ:
- Саша Браулов представил 14 вышивок об архитектуре авангарда и модернизма Выксы (кинотеатр «Родина», стадион «Металлург», Шуховская башня и другие).
- Павел Плетнев — серию «Банки», объекты с использованием выксунского шлака (уникальных синих камней, образованных от переплавления руды).
- Константин Решетников — серию металлических скульптур Unicorn (единорогов!) в фирменных цветах фестиваля.
Всё можно будет купить. Часть вырученных от продажи арт-объектов средств пойдет на финансирование локального продюсерского центра «Выксадром» и его будущих проектов.
Также на фестивале представят сувениры по эскизам художников. Их создали члены Выксунской организации молодых инвалидов «Эдельвейс». А еще! Художники Павел Плетнев и Саша Браулов проведут мастер-классы.
Когда: 12-14 июля
Где: «Оранжерея», Выкса, набережная Верхнего пруда
Фото: предоставлены пресс-службой фестиваля
Комментарии (0)