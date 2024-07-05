«Контур» – проект на бесконечное количество лет. Когда в 2022–2023 годах работали над первым, уже знали, что будет второй. Конечно, прописывать планы в текущих реалиях сложно, но даже застройку ярмарки формируем с перспективой дальнейшего развития. Продумываем наперед все особенности.

У нас большая и мощная команда. В этом году мы расширили штат. Во главе всех управленческих процессов стояли сооснователи проекта Дмитрий Юрьевич Володин, Полина Юдина и я. Даниела Мол-Оглы и Анастасия Кирсанова возглавляли мой самый любимый галерейный отдел – девочки вместе с менеджерами курировали участников с момента подачи заявки до проводов в аэропорт. Олеся Гудыма продюсировала ярмарку, координировала множество процессов. Юлия Мартынова занималась партнерскими программами, привлекала инвесторов. Юлия Аймалетдинова, наш контент-менеджер и фея съемки, переплетала лайф с достаточно строгим форматом описания серьезных произведений музейного уровня во всех социальных сетях. Маша Колодина формировала параллельную программу, привлекала ведущих спикеров. Диана Паллади проводила арт-медиации. Под руководством хрупкой Ани Лариной было несколько десятков волонтеров, они подхватывали все сложные технические моменты.

«Контур» пополняет коллекцию НГХМ (Нижегородский государственный художественный музей. – Прим. редакции). Каждый год выбираем несколько работ, которые выкупают коллекционеры со всей страны, и передаем их в дар нашему главному музею. За два года передано четырнадцать произведений – восемь в 2023-м и шесть в 2024 году.

Помогаем российскому арт-рынку. Призываем всех покупать искусство, потому что это невероятный процесс, меняющий сознание. А еще лучший способ поддержать галереи, художников и инициативы, развивающие арт-сцену. То есть в первую очередь «Контур» привлекает к коллекционированию. Причем разных людей, это подтверждает ценовой диапазон. На стендах можно увидеть и серьезные музейные работы с соответствующими ценниками, и тиражную графику стоимостью в несколько тысяч рублей. Хотя в этом году у нас были и некоммерческие стенды: «Клуба», небольшого объединения нижегородских художников и Дома детского творчества Советского района.