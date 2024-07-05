«Призываем всех покупать искусство»

Вспоминаем майское путешествие: первая остановка – Венецианская биеннале, вторая – всероссийская ярмарка графики «Контур». Известные коллекционеры лавировали между двумя важнейшими арт-событиями на одном самолете. Одно из них, между прочим, проходило на подземной парковке отеля в Нижнем Новгороде. Куратор и сооснователь «Контура» Майя Ковальски рассказывает, какую сумму оставили в нашем городе разбирающиеся в искусстве люди, в чем секрет успеха и чего стоит ждать в следующем году.
«Контур» – проект на бесконечное количество лет. Когда в 2022–2023 годах работали над первым, уже знали, что будет второй. Конечно, прописывать планы в текущих реалиях сложно, но даже застройку ярмарки формируем с перспективой дальнейшего развития. Продумываем наперед все особенности.
У нас большая и мощная команда. В этом году мы расширили штат. Во главе всех управленческих процессов стояли сооснователи проекта Дмитрий Юрьевич Володин, Полина Юдина и я. Даниела Мол-Оглы и Анастасия Кирсанова возглавляли мой самый любимый галерейный отдел – девочки вместе с менеджерами курировали участников с момента подачи заявки до проводов в аэропорт. Олеся Гудыма продюсировала ярмарку, координировала множество процессов. Юлия Мартынова занималась партнерскими программами, привлекала инвесторов. Юлия Аймалетдинова, наш контент-менеджер и фея съемки, переплетала лайф с достаточно строгим форматом описания серьезных произведений музейного уровня во всех социальных сетях. Маша Колодина формировала параллельную программу, привлекала ведущих спикеров. Диана Паллади проводила арт-медиации. Под руководством хрупкой Ани Лариной было несколько десятков волонтеров, они подхватывали все сложные технические моменты.
«Контур» пополняет коллекцию НГХМ (Нижегородский государственный художественный музей. – Прим. редакции). Каждый год выбираем несколько работ, которые выкупают коллекционеры со всей страны, и передаем их в дар нашему главному музею. За два года передано четырнадцать произведений – восемь в 2023-м и шесть в 2024 году.
Помогаем российскому арт-рынку. Призываем всех покупать искусство, потому что это невероятный процесс, меняющий сознание. А еще лучший способ поддержать галереи, художников и инициативы, развивающие арт-сцену. То есть в первую очередь «Контур» привлекает к коллекционированию. Причем разных людей, это подтверждает ценовой диапазон. На стендах можно увидеть и серьезные музейные работы с соответствующими ценниками, и тиражную графику стоимостью в несколько тысяч рублей. Хотя в этом году у нас были и некоммерческие стенды: «Клуба», небольшого объединения нижегородских художников и Дома детского творчества Советского района.
На фото слева направо: Диана Паллади, Анна Ларина, Олеся Гудыма, Майя Ковальски и спаниель Джессика, Юлия Мартынова, Юлия Аймалетдинова, Даниела Мол-Оглы, Мария Колодина, Анастасия Кирсанова
Мы знаем тех, кто купил свою первую работу на «Контуре». А ко второму выпуску имел уже несколько десятков произведений в коллекции. И это наша главная заслуга. Поэтому я призываю покупать все, что откликается. Не думайте о том, что будет с художником потом, будут расти его работы в цене или нет. И не ограничивайте себя в жанре. Самое главное, чтобы искусство обогащало. Выстроить стратегию в самом начале точно не получится, так как непонятно, к чему в итоге приведет коллекционирование. Бояться ошибиться тоже не стоит. Поверьте, галеристы лучше нас знают, как не прогадать в выборе.
Коллекционеры прилетели к нам после Венецианской биеннале. В этом году мы создали масштабную программу, благодаря которой привлекли новых покупателей. Конечно, на это повлиял и успех первого «Контура» – в течение года принимали хвалебные отзывы и множество заявок на участие. Также ярмарка стала больше на 10 галерей, в числе которых и совсем молодые.
Самая большая продажа этого года – 1,6 миллиона рублей. Работа Евгения Михнова-Войтенко. Выручка превысила показатели прошлого года в несколько раз. Мы тоже купили несколько произведений, но в последний день – все-таки сначала право выбора дается коллекционерам. Кого именно – секрет. Скажу так: все галереи и художники прекрасны, были бы у меня деньги в таком количестве, вообще всех купила бы.
Marina Gisich Gallery – самая первая галерея «Контура». И она занимает особое место в моем сердце, потому что в 2022 году согласилась участвовать в еще неизвестной ярмарке. Галерея Марины Гисич приезжала на первый, второй выпуски и, надеюсь, приедет на третий, четвертый и так далее.
Третий «Контур» сформируем по принципу опен-кол. В следующем году будет строгий отбор, так как нам важно, кого именно представляют галереи. Также у нас есть ряд требований для участников. Галереи должны быть с именем, иметь свое выставочное пространство, вести выставки круглый год, поддерживать художников. Мы не показываем сольных авторов, наша задача – помочь галеристам, роль которых недооценена. Хотя они делают многое для развития художников.
Текст: Анастасия Андреянова
Фото: Анатолий Козьма
Команда «Контура» сфотографирована на подземной парковке отеля в Нижнем Новгороде в последний день ярмарки графики
«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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