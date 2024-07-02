Мастер-класс по граффити-иконе? В начале июля в Нижнем и Городце пройдет серия арт-резиденций

Знакомство с резидентами галереи Futuro

4 июля в 19:00 текстильный художник-кружевник из Иркутской области Артем Ляпин, художница и фотограф из Минска Полина Рукавичкина расскажут о своих планах на арт-резиденцию (спойлер: они приехали, чтобы вместе исследовать традицию балахнинского кружева, его цветовую и орнаментальную символику, обрядность кружевоплетения), об актуальных практиках современного искусства и опыте сотворчества. А 21 июля в 15:00 в культурном центре «Лев и Вишня» они проведут мастер-класс по альтернативным техникам печати, цианотипии и фотограмме.