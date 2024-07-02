Мастер-класс по граффити-иконе? В начале июля в Нижнем и Городце пройдет серия арт-резиденций

Это возможность пообщаться с художниками, кураторами, режиссерами, композиторами, исследователями и фотографами. Погрузиться в современное искусство и найти скрытые смыслы в привычных городских и загородных локациях. Делимся планами.
Драматургическая практика и «Диалог о том, как умер диалог»
3 июля в 19:00 резидент Центра театрального мастерства, драматург и режиссер из Тюмени Екатерина Августеняк проведет драматургическую практику «Драма дня», а 6 июля в 17:00 – паблик-ток «Диалог о том, как умер диалог».
|Креативное пространство
ул. Большая Покровская, 20б
Практика композитора в «Нижполиграфе»
4 июля в 19:00 композитор из Тульской области Егор Савельянов проведет практику «Игра исполнителя в игре композитора. Игровые механики в современной музыке» для профессионального сообщества и всех желающих. 7 июля в 17:00 – паблик-ток композитора «Игра исполнителя в игре композитора на примере своих работ».
|Креативное пространство
ул. Большая Покровская, 20б
Знакомство с резидентами галереи Futuro
4 июля в 19:00 текстильный художник-кружевник из Иркутской области Артем Ляпин, художница и фотограф из Минска Полина Рукавичкина расскажут о своих планах на арт-резиденцию (спойлер: они приехали, чтобы вместе исследовать традицию балахнинского кружева, его цветовую и орнаментальную символику, обрядность кружевоплетения), об актуальных практиках современного искусства и опыте сотворчества. А 21 июля в 15:00 в культурном центре «Лев и Вишня» они проведут мастер-класс по альтернативным техникам печати, цианотипии и фотограмме.
Встречи с художниками в культурном центре «Лев и Вишня»
5 июля в 18:00 в культурном центре Городца художник-реставратор из Москвы Максим Демин проведет артист-ток, 13 июля в 18:00 – мастер-класс. 19 июля в 18:00 там же пройдет открытая встреча и мастер-класс по граффити-иконе стрит-арт-художника из Москвы Александра Цыпкова.
|Вход свободный
Промыслы в «Галерее 9Б»
10 июля в 18:00 мультимедийная художница из Москвы Маша Обухова расскажет о своем опыте и планах, а 29 июля в 18:00 – о результатах арт-резиденции. Автора интересует исследование художественных промыслов Нижегородской области, например металлообработка и вышивка. Маша планирует экспедиции в Павлово и Городец, чтобы ознакомиться с современными практиками мастеров и музейным наследием.
Ул. Октябрьская, 9б
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