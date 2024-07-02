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Искусство

Мастер-класс по граффити-иконе? В начале июля в Нижнем и Городце пройдет серия арт-резиденций

Это возможность пообщаться с художниками, кураторами, режиссерами, композиторами, исследователями и фотографами. Погрузиться в современное искусство и найти скрытые смыслы в привычных городских и загородных локациях. Делимся планами.

Драматургическая практика и «Диалог о том, как умер диалог»

3 июля в 19:00 резидент Центра театрального мастерства, драматург и режиссер из Тюмени Екатерина Августеняк проведет драматургическую практику «Драма дня», а 6 июля в 17:00 – паблик-ток «Диалог о том, как умер диалог».

Креативное пространство
ул. Большая Покровская, 20б
  

Практика композитора в «Нижполиграфе»

4 июля в 19:00 композитор из Тульской области Егор Савельянов проведет практику «Игра исполнителя в игре композитора. Игровые механики в современной музыке» для профессионального сообщества и всех желающих. 7 июля в 17:00 – паблик-ток композитора «Игра исполнителя в игре композитора на примере своих работ».

Креативное пространство
ул. Большая Покровская, 20б
  

Знакомство с резидентами галереи Futuro

4 июля в 19:00 текстильный художник-кружевник из Иркутской области Артем Ляпин, художница и фотограф из Минска Полина Рукавичкина расскажут о своих планах на арт-резиденцию (спойлер: они приехали, чтобы вместе исследовать традицию балахнинского кружева, его цветовую и орнаментальную символику, обрядность кружевоплетения), об актуальных практиках современного искусства и опыте сотворчества. А 21 июля в 15:00 в культурном центре «Лев и Вишня» они проведут мастер-класс по альтернативным техникам печати, цианотипии и фотограмме.

Встречи с художниками в культурном центре «Лев и Вишня»

5 июля в 18:00 в культурном центре Городца художник-реставратор из Москвы Максим Демин проведет артист-ток, 13 июля в 18:00 – мастер-класс. 19 июля в 18:00 там же пройдет открытая встреча и мастер-класс по граффити-иконе стрит-арт-художника из Москвы Александра Цыпкова.

Вход свободный
  

Промыслы в «Галерее 9Б»

10 июля в 18:00 мультимедийная художница из Москвы Маша Обухова расскажет о своем опыте и планах, а 29 июля в 18:00 – о результатах арт-резиденции. Автора интересует исследование художественных промыслов Нижегородской области, например металлообработка и вышивка. Маша планирует экспедиции в Павлово и Городец, чтобы ознакомиться с современными практиками мастеров и музейным наследием.

Ул. Октябрьская, 9б

  
Участников проекта в этом году принимают Галерея 9Б, студия «Тихая», галерея Futuro, ЦСИ «Терминал А», арт-резиденция «Выкса» и Центр театрального мастерства. Из новых направлений: народно-художественные промыслы, православная и театральная резиденции. Художники, кураторы, драматурги и другие деятели искусств проводят в регионе исследования и работают над социокультурными проектами, связанными с нижегородским наследием и историей. Подробнее здесь.
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