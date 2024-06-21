Нижегородский художник отправляется в «Гараж»

Художник Сема Bomse стал резидентом мастерских музея современного искусства «Гараж». До декабря он будет работать в Москве. Рассказываем, почему это круто.
Участник нижегородской граффити-команды Bomse как резидент мастерской «Гаража» получает доступ к ресурсам Музея (библиотека, архив), кураторское и менеджерское сопровождение, финансирование.
На протяжении полугода художник будет общаться и обмениваться знаниями с коллегами из других городов не только страны, но и мира.
Такие мастерские противодействуют культурной изоляции и включают резидентов в широкий художественный контекст.
Мастерские Музея «Гараж» состоят из 18 отдельных рабочих пространств, общей студии, проектных залов и покрасочной. Они расположены на территории ВДНХ в постконструктивистском здании 1939 года постройки.
Сема Bomse — художник, участник граффити-команды Bomse, которая сейчас работает не только с уличным искусством, но и участвует в различных независимых и институциональных проектах. Как самостоятельный автор Сема занимается живописью и графикой. Продолжает создавать уличные работы и экспериментирует в области авторской татуировки.
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