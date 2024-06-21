Нижегородский художник отправляется в «Гараж»

Участник нижегородской граффити-команды Bomse как резидент мастерской «Гаража» получает доступ к ресурсам Музея (библиотека, архив), кураторское и менеджерское сопровождение, финансирование.

На протяжении полугода художник будет общаться и обмениваться знаниями с коллегами из других городов не только страны, но и мира.

Такие мастерские противодействуют культурной изоляции и включают резидентов в широкий художественный контекст.