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Искусство

Мультимедиа Арт Музей привозит в Нижний свою коллекцию советских киноплакатов

На выставке в НГХМ можно будет увидеть больше 100 оригинальных плакатов к фильмам 1950-1980-х годов. Среди которых «Девчата», «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Любовь и голуби», «Мимино», «Асса» и другие.

Мультимедиа Арт Музей получил плакаты в дар от семьи Кирсаловых, коллекционеров из Петербурга, которые собирали ее много лет.  

В период с 1950-х до конца 1980-х годов советская киноиндустрия переживала расцвет. Отсюда и значительно совершенствование жанра киноплаката, который, как считается, «был поднят до уровня высокого искусства». По мнению экспертов, работы того времени во многом определили развитие графического языка на ближайшие десятилетия.

Основная идея экспозиции в исследовании истории российского киноплаката в связи с историей советского кино и всей страны. Выставка продлится с 21 июня по 28 июля.

 

В конце XIX века в России прошла первая международная выставка художественных афиш. Именно в России плакат впервые стали определять как произведение искусства.

Текст: Анна Горбунова
Фото: предоставлено НГХМ

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