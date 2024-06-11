«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Искусство»

17 июня в Пакгаузах состоится церемония награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024. Мы уже активно готовимся — будет, как и всегда, масштабно и красиво! И продолжаем рассказывать о главных героях события. Знакомьтесь, лауреаты номинации «Искусство».