«НН.Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Искусство»

17 июня в Пакгаузах состоится церемония награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024. Мы уже активно готовимся — будет, как и всегда, масштабно и красиво! И продолжаем рассказывать о главных героях события. Знакомьтесь, лауреаты номинации «Искусство».
Владимир Чернышев
Художник
Команда ярмарки графики «КОНТУР»
На фото слева направо: Диана Паллади, Анна Ларина, Олеся Гудыма, Майя Ковальски и спаниель Джессика, Юлия Мартынова, Юлия Аймалетдинова, Даниела Мол-Оглы, Мария Колодина, Анастасия Кирсанова
Никита Пирумов
Художник
Кирилл Мунябин
Фотограф
Илья Спиченков
Художник
Ксения Ануфриева
Куратор музыкальных проектов
«НН. Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH Автолига
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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