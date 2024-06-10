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Искусство

Про арт-сад нижегородского крематория сняли кино

На «Кинопоиске» вышел документальный фильм «Сады всегда на следующий год» о проекте «Сад им.» нижегородского художника, лауреата премии ТОП-50 «НН.Собака.ru» Артема Филатова и куратора Алексея Корси.

Короткометражку представляет «Док Индустрия.Beat Film Festival» совместно с Домом культуры ГЭС-2 (Москва). Это дебютная работа режиссера Николая Ладо. Посмотреть можно прямо сейчас на фестивале Beat Film в ГЭС-2 или на «Кинопоиске». 

«Сад Им.» – общественный мемориальный комплекс во дворе Нижегородского крематория. Проект тесно связан с историей и культурным ландшафтом Нижнего Новгорода. Он предлагает зрителям порефлексировать на тему цикличности жизни и смерти, исследовать способность человека судить о прекрасном. Важная часть «Сад Им.» – звуковая инсталляция:  запись голоса, перечисляющего латинские названия частей тела, своего рода десакрализованная молитва.
Артем Филатов – художник года по версии ярмарки современного искусства Cosmoscow и директор студии «Тихая».  В 2019 году вместе с куратором Алисой Савицкой написал книгу «Краткая история нижегородского уличного искусства». В 2023 году стал одним из героев коллекционного номера «НН.Собака.ru», посвященного культуре Нижнего Новгорода.

 

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