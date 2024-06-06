Искусство улыбки

Улыбка в живописи долго была явлением редким, если не сказать исключительным. Улыбка, что называется, с зубами – тем более. Не до смеху художникам было по многим причинам, в том числе ввиду почти полного отсутствия какой бы то ни было стоматологии и весьма скромных знаний в области гигиены полости рта. Показали «Смеющегося мальчика», «Юношу с корзиной домашней птицы» и «Поедателей рикотты» специалистам стоматологии «Даймонд-Клиник». Герои картин двух мастеров эпохи Возрождения, голландца Франса Хальса и итальянца Винченцо Кампи, пусть и с запозданием на несколько столетий, но все же получили столь необходимую им профессиональную консультацию. Рассказываем истории шедевров и о том, что необходимо для создания шедевральной улыбки.
Франс Хальс, «Смеющийся мальчик» (ок. 1625 года)
Музей Маурицхейса, Гаага
У художника Франса Хальса от двух браков было двенадцать (!) детей. Какой именно изображен конкретно на этой картине, конечно, неизвестно. Возможно, и сам Франс бы не ответил (тут не упомнишь). Однако известно, что дети много и часто позировали отцу-живописцу. И, видимо, семейство жило душа в душу – ребенка без улыбки на его работах мы не встретили. Более того, чаще это были не просто улыбки, а безудержный хохот, который будто звонкой волной обрушивается на тебя с полотна.
«Смеющийся мальчик» на приеме у Марии Молостовой, стоматолога-гигиениста, пародонтолога «Даймонд-Клиник»
Знакомство с врачом-гигиенистом лучше начинать с трех лет. Тут, очевидно, этого знакомства еще не было, да и не могло быть, памятуя, о каких временах идет речь. Лучшее лечение – отсутствие лечения. Иначе говоря, профилактика – сила. Задача гигиениста не только в качественной чистке зубов. Он обязан (!) мотивировать пациента правильно ухаживать за своими зубами за пределами стоматологической клиники. После встречи с ответственным специалистом понимание того, каким должен быть уход, непременно сложится даже в юном возрасте. Если этого не произошло – стоит подумать о поиске другого врача. Не так важны препараты и инновационные методики, как умение врача разговаривать. Гигиенист выясняет, как вы заботитесь о зубах дома, какая у вас щетка, какая паста, пользуетесь ли ирригатором, нитью, ершиками, сколько времени отводите на чистку. Диалог, в первую очередь – диалог. И только потом – в кресло.
Сейчас есть множество отличных ультразвуковых мягких насадок, которые исключают травму эмали, убирают налет без вреда для зубов.
Порошки, которые применяют в профчистке, тоже заметно эволюционировали. Они также стали более мягкими – главный фокус в гигиене зубов на эффективное и атравматичное удаление загрязнений.
Мария Серхель, главный врач «Даймонд-Клиник» в Нижнем Новгороде и Казани, стоматолог-терапевт, сотрудник кафедры клинической стоматологии ННГУ имени Лобачевского: «Как бы усердно я ни чистила зубы (а чищу я их по 10 минут утром и вечером), профессиональную гигиену домашней не заменить.
Я хожу к нашему гигиенисту каждые три месяца, моя мотивация в том, чтобы сохранить белоснежную улыбку до 80 лет, и это возможно. Да, ответственный уход позволяет сохранять зубы в превосходном состоянии очень долго и без больших вложений».
Нет, зубы, конечно, во времена «Смеющегося мальчика» чистили, хоть и не сильно усердствуя. Люди попроще делали это золой, солью, толченой скорлупой, нанесенной на палец или на кусок ткани; жевали мед, смолу, разнообразные травы.
Знать процедуру полностью отрицала – отсутствие зубов было чуть ли не признаком благородного происхождения. Августейшие особы без сожаления драли иногда и вполне здоровые зубы.
Притом, что зубные щетки появились довольно рано, в XV веке, правда, сначала только в Китае. В более поздние времена люди со средствами обзаводились щетками из золота и серебра, инкрустированными драгоценными камнями.
На Руси щетку называли зубной метлой, она и выглядела соответствующим образом – палочка со свиной щетиной на конце.
Неожиданно Луи Пастер сослужил неважную службу репутации зубных щеток, предположив, что на них могут скапливаться бактерии, и это надолго охладило энтузиазм людей к чистке. Но потом щетки стали просто чаще менять.
Изобретателем зубной щетки, близкой по внешнему виду к современной, считается британец Уильям Аддис. Изобрел он ее в 1780 году, причем находясь в этот момент в тюрьме (за подстрекательство к мятежу!). Так как большим выбором материалов в заключении бунтарь не располагал, первую щетку пришлось делать из кости животного, которое он сам, вероятно, перед этим и употребил на ужин. Компания, кстати, существует до сих пор. Благодаря пытливому уму предка семейство Аддис сделало на продаже зубных щеток немалое состояние.
Винченцо Кампи, «Юноша с корзиной домашней птицы» (1580-е)
Картина находится в частной коллекции, приобретена на аукционе Christie's за 62,5 тысячи долларов
Эксперты аукционного дома Christie's предполагают, что, несмотря на улыбку (тогда считалось, что улыбаться может только простолюдин!), изображенный здесь юноша относился, так скажем, к нижней прослойке знати. Судя по его манере держаться и элегантной одежде с золотой вышивкой, он вполне мог служить, например, придворным пажом. А это означает, что его окружали люди – о чем мы уже писали выше, – которые не сильно обременяли себя заботой о зубах.
«Мальчик с корзиной домашней птицы» на приеме у Арсения Егорушина, стоматолога-ортопеда «Даймонд-Клиник»
Если бы герой жил в наше время, я бы сказал, что у него старые стоматологические коронки, которые неплохо бы заменить на новые, современные. Но перед тем как приступить к лечению, требуется понять, с чем конкретно мы имеем дело.
В рассматриваемом случае хорошо бы сделать рентгеновские 3D-снимки, чтобы получить полную картину состояния зубов и лица пациента. Предположительно, здесь необходимо покрыть все зубы ортопедическими циркониевыми коронками.
И в наше время есть противники коронок, в основном это люди старшего возраста. Чаще всего это связано с последствиями неправильной эксплуатации именно металлокерамических коронок, которые раньше ставили повсеместно. Срок их «жизни» пять лет, по истечении его коронки нужно менять. Дело в том, что «металлокерамика» крепится на цемент, который постепенно размывается слюной, образуются щели, что почти неминуемо запускает процесс разрушения зуба под коронкой. И щели эти чаще всего незаметны глазу.
Мы в своей практике используем только циркониевые коронки. Срок их службы – 25 лет. Циркониевые коронки фиксируются на композит. Тот же материал, из которого сделаны пломбы. Ну, и эстетика таких коронок, конечно, совсем на другом уровне. Но даже после установки циркониевых коронок необходимо проходить регулярные осмотры у специалистов, гигиениста и ортопеда в первую очередь. Посещение врача-ортопеда раз в полгода – обязательно. Он проверяет смыкание зубов, прикус, потому что иногда свои зубы стачиваются быстрее, и коронку, так скажем, нужно синхронизировать с соседними зубами.
Мария Серхель, главный врач «Даймонд-Клиник» в Нижнем Новгороде и Казани, стоматолог-терапевт, сотрудник кафедры клинической стоматологии ННГУ имени Лобачевского: «Сейчас установка коронок – практически безболезненная процедура. Все происходит в два визита и буквально под микроскопом. Но в нашей практике, например, были кейсы, когда требовалась куда большая оперативность. Пациент был стеснен во времени, и было необходимо за три, максимум четыре визита установить 28 коронок, да, сейчас это возможно. Отмечу, что даже в таких случаях адаптация нервной системы происходит довольно быстро, уже буквально через неделю-две человек чаще всего перестает чувствовать «новые» зубы как нечто инородное, то есть они, что называется, становятся в полной мере своими».
Винченцо Кампи, «Поедатели рикотты» (1585 год)
Музей изобразительных искусств, Лион
Одна из самых известных работ в нашей подборке, во многом благодаря своей запоминающейся экспрессивности. Кампи назвал ее «Буффонария». Лица персонажей напоминают шутовские маски. Художник изобразил здесь и самого себя – обратите внимание на господина с набитым рикоттой ртом. Сыр на картине субъектен. Полноценный пятый герой. Авторы всех без исключения искусствоведческих текстов о «Буффонарии» обращают внимание на то, что начатая рикотта походит на человеческий череп. И сразу в воздухе всплывает сакраментальное memento mori – напоминание о бренности всего. Это еще и обращение к зрителю с призывом не осуждать пирующий квартет. Лучше бы, конечно, рикотта напомнила весельчакам о чем-то земном, например о необходимости более ответственного отношения к уходу за зубами.
«Едоки рикотты» на приеме у Кирилла Галкина, стоматолога-ортодонта «Даймонд-Клиник»
Тут все ясно (это о девушке справа) – я бы начал с установки брекетов. Для надежной фиксации виниров, чтобы они прослужили долго, требуется правильное смыкание челюстей. Необходим полный рентген зубов и лица для последующего составления ортодонтического плана, чтобы понять, куда именно «двигать» зубы. Еще я бы отправил девушку на предварительную встречу с гигиенистом, после которой будет ясно, нужно ли привлекать терапевта. Нашей героине нужно носить брекет-системы два года, и уже ровные зубы мы бы покрыли ей белоснежными винирами, корректируя таким образом их цвет и форму.
Брекеты, кстати, можно ставить в любом возрасте, хоть в 100 лет. Да, с возрастом зубы встают на место медленнее, но если есть желание, почему бы нет. Самому взрослому нашему пациенту, которому мы ставили брекеты, было 65 лет. Люди приходят с планами жить до 110 и с белоснежной улыбкой при этом. Это тенденция последнего времени – много настроенных быть долгожителями.
Комментарий Арсения Егорушина, стоматолога-ортопеда «Даймонд-Клиник»: «Виниры покрывают зубы только с трех сторон, в отличие от коронок, а материал практически тот же, разница небольшая. Но это не значит, что у них лишь эстетическая функция и они нужны только для декора несовершенств. Это не так. Более того, если к нам, например, придет пациент в 30 лет с желанием поставить виниры, но со здоровыми зубами, мы ему откажем. Мы все-таки клятву давали («Не навреди». – Прим. редакции). Дело в том, что срок службы виниров 20−25 лет, и после их уже, скорее всего, заменить не получится. Виниры должны ставиться только по медицинским показаниям. И это достаточно быстрая процедура. Как правило, брекеты ставят за три-четыре визита. Сейчас есть тренд на естественность, виниры, которые ставим мы, выглядят как свои, натурально и эстетично. Времена неправдоподобно белоснежных улыбок прошли».
Мария Серхель, главный врач «Даймонд-Клиник» в Нижнем Новгороде и Казани, стоматолог-терапевт, сотрудник кафедры клинической стоматологии ННГУ имени Лобачевского: «Зубы не существуют отдельно от организма, это начало пищеварительной цепочки. Здоровые зубы нам нужны, чтобы пережевывать грубую пищу. Недопережеванная еда, попадая в желудок, приводит к нарушению его работы, а часто и к серьезным заболеваниям, раку в том числе. Именно поэтому мы в первую очередь не про эстетику, а про здоровье.
Лечение зубов сейчас проходит безболезненно и быстро, хотя даже каких-то 20–25 лет назад все было несколько иначе. Что уж говорить о временах сыроедов Кампи. Зубы тогда почти не лечили, а вот драли увлеченно. Причем часто делали это публично – на ярмарках, при большом стечении народа. Преимущественно этим занимались не врачи, а парикмахеры или банщики, а то и кузнец мог подвизаться. Анестезия – отельная история. Обезболивали, конечно, чаще всего с помощью алкоголя, но иногда, возможно в целях экономии, применялся удар по голове, и это не шутка.
Не сказать, что действенным, но, очевидно, самым гуманным был подход немецкого ученого Карнадуса, который рекомендовал избавляться от зубных напастей, подставляя открытый рот под лунные лучи. Он полагал, что те обладают необходимыми целебными свойствами.
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Фото: Артем Торопов
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