Искусство улыбки

Тут все ясно (это о девушке справа) – я бы начал с установки брекетов. Для надежной фиксации виниров, чтобы они прослужили долго, требуется правильное смыкание челюстей. Необходим полный рентген зубов и лица для последующего составления ортодонтического плана, чтобы понять, куда именно «двигать» зубы. Еще я бы отправил девушку на предварительную встречу с гигиенистом, после которой будет ясно, нужно ли привлекать терапевта. Нашей героине нужно носить брекет-системы два года, и уже ровные зубы мы бы покрыли ей белоснежными винирами, корректируя таким образом их цвет и форму.

Брекеты, кстати, можно ставить в любом возрасте, хоть в 100 лет. Да, с возрастом зубы встают на место медленнее, но если есть желание, почему бы нет. Самому взрослому нашему пациенту, которому мы ставили брекеты, было 65 лет. Люди приходят с планами жить до 110 и с белоснежной улыбкой при этом. Это тенденция последнего времени – много настроенных быть долгожителями.



Комментарий Арсения Егорушина, стоматолога-ортопеда «Даймонд-Клиник»: «Виниры покрывают зубы только с трех сторон, в отличие от коронок, а материал практически тот же, разница небольшая. Но это не значит, что у них лишь эстетическая функция и они нужны только для декора несовершенств. Это не так. Более того, если к нам, например, придет пациент в 30 лет с желанием поставить виниры, но со здоровыми зубами, мы ему откажем. Мы все-таки клятву давали («Не навреди». – Прим. редакции). Дело в том, что срок службы виниров 20−25 лет, и после их уже, скорее всего, заменить не получится. Виниры должны ставиться только по медицинским показаниям. И это достаточно быстрая процедура. Как правило, брекеты ставят за три-четыре визита. Сейчас есть тренд на естественность, виниры, которые ставим мы, выглядят как свои, натурально и эстетично. Времена неправдоподобно белоснежных улыбок прошли».

Мария Серхель, главный врач «Даймонд-Клиник» в Нижнем Новгороде и Казани, стоматолог-терапевт, сотрудник кафедры клинической стоматологии ННГУ имени Лобачевского: «Зубы не существуют отдельно от организма, это начало пищеварительной цепочки. Здоровые зубы нам нужны, чтобы пережевывать грубую пищу. Недопережеванная еда, попадая в желудок, приводит к нарушению его работы, а часто и к серьезным заболеваниям, раку в том числе. Именно поэтому мы в первую очередь не про эстетику, а про здоровье.