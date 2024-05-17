Мексиканские скульптуры из выксунской стали и питерское переосмысление Шуховских башен: чего ждать от художников этим летом

Художники, кураторы, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович и НН.Собака.ru покатались на «Экоходе» по Волге 17 мая и обсудили, кто чем будет заниматься до конца года.
- Питерский художник Антон Чумак создаст арт-объекты из стали в эстетической манере конструкций Шухова.
- В августе зрители смогут прикоснуться к скульптурам мексиканского художника Хоба Санчеса из стали Выксунского металлургического завода.
- За популяризацию художественных промыслов отвечает Галерея 9Б.
- Студия «Тихая» будет вдохновляться архитектурой Дзержинска и села Владимирское, где расположено озеро Светлояр, поглотившее Китеж.
- Резидентами ЦСИ «Терминал А» в этом году стали драматург Егор Зайцев, куратор Маргарита Морева и омская художница Яна Серобабина. А скоро увидим выставку еще одного, секретного резидента.
- В Центре театрального мастерства готовят перформативную «живую» карту Нижегородской области Екатерина Августеняк, Егор Савельянов, Софья Шнырева и Кирилл Люкевич.
- В этом году большинство арт-проектов будет в области: Павлово, Ворсме, Городце, Арзамасе и Выксе.
- Отдельную обширную программу подготовили художники духовной арт-резиденции. Новые иконы увидим в Городце, Арзамасе и Нижнем Новгороде.
Обо всем расскажем подробнее очень скоро.
Текст: Анастасия Шаркова
Фото: Анастасия Волкова
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