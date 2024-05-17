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Искусство

Мексиканские скульптуры из выксунской стали и питерское переосмысление Шуховских башен: чего ждать от художников этим летом

Художники, кураторы, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович и НН.Собака.ru покатались на «Экоходе» по Волге 17 мая и обсудили, кто чем будет заниматься до конца года.  

  • Питерский художник Антон Чумак создаст арт-объекты из стали в эстетической манере конструкций Шухова. 
  • В августе зрители смогут прикоснуться к скульптурам мексиканского художника Хоба Санчеса из стали Выксунского металлургического завода.
  • За популяризацию художественных промыслов отвечает Галерея 9Б.
  • Студия «Тихая» будет вдохновляться архитектурой Дзержинска и села Владимирское, где расположено озеро Светлояр, поглотившее Китеж. 
  • Резидентами ЦСИ «Терминал А» в этом году стали драматург Егор Зайцев, куратор Маргарита Морева и омская художница Яна Серобабина. А скоро увидим выставку еще одного, секретного резидента. 
  • В Центре театрального мастерства готовят перформативную «живую» карту Нижегородской области Екатерина Августеняк, Егор Савельянов, Софья Шнырева и Кирилл Люкевич. 
  • В этом году большинство арт-проектов будет в области: Павлово, Ворсме, Городце, Арзамасе и Выксе. 
  • Отдельную обширную программу подготовили художники духовной арт-резиденции. Новые иконы увидим в Городце, Арзамасе и Нижнем Новгороде.

Обо всем расскажем подробнее очень скоро. 

Текст: Анастасия Шаркова
Фото: Анастасия Волкова

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