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Искусство

Художники Казани в Нижнем: в «Терминале А» откроется новая выставка «Улица с односторонним движением»

Новая выставка «Улица с односторонним движением» откроется в нижегородском пространстве «Терминал А» 8 марта. В ней приняли участие более 20 художников Казани. В оформлении «Улицы» использован цвет Lavender Shadow из палитры Manders. При его разработке создатели вдохновлялись художником-акварелистом Джоном Сингером Сарджент.

 

8 марта — 19 апреля

 

Место: «Терминал А» (улица Красная слобода, 9а)

 

Выставка объединяет множество образов, наблюдений и рефлексий. Проект создан сразу 3 городами — Нижним, Москвой и Казанью.  

Здесь зритель сможет примерить на себя роль фланера. Неспешно прогуляться по экспозиции, с кем-то случайно встретиться и завести диалог.

В «Терминале» можно увидеть работы: 

  • alesha, Артура Голякова, Стаси Ибрагим, Катерины Конюховой, Сании Саженской, Зухры Салаховой, Дарьи Скрипаль, Ильи Татарова, Саши Шардака и Эллины Геннадьевны.

 

Выставка исследует влияние ландшафта, памяти, личной истории и других факторов на формирование визуального языка в персональном творчестве. 

Для многих авторов переплетения биографии и локальный контекст стали источником для создания работ. Кто-то размышляет об отшельничестве, а кто-то обращается к темам номадизма и поиска идентичности.

К примеру, Ирина Сафиуллина изучает традиционные орнаменты и их современное восприятие. А Стася Ибрагим в своих работах фиксирует изменения городской среды Казани. 

 



 

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Фото: предоставлено организаторами

 

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