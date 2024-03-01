Художники Казани в Нижнем: в «Терминале А» откроется новая выставка «Улица с односторонним движением»

Выставка исследует влияние ландшафта, памяти, личной истории и других факторов на формирование визуального языка в персональном творчестве.

Для многих авторов переплетения биографии и локальный контекст стали источником для создания работ. Кто-то размышляет об отшельничестве, а кто-то обращается к темам номадизма и поиска идентичности.

К примеру, Ирина Сафиуллина изучает традиционные орнаменты и их современное восприятие. А Стася Ибрагим в своих работах фиксирует изменения городской среды Казани.