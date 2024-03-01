Художники Казани в Нижнем: в «Терминале А» откроется новая выставка «Улица с односторонним движением»

Новая выставка «Улица с односторонним движением» откроется в нижегородском пространстве «Терминал А» 8 марта. В ней приняли участие более 20 художников Казани. В оформлении «Улицы» использован цвет Lavender Shadow из палитры Manders. При его разработке создатели вдохновлялись художником-акварелистом Джоном Сингером Сарджент.
8 марта — 19 апреля
Место: «Терминал А» (улица Красная слобода, 9а)
Выставка объединяет множество образов, наблюдений и рефлексий. Проект создан сразу 3 городами — Нижним, Москвой и Казанью.
Здесь зритель сможет примерить на себя роль фланера. Неспешно прогуляться по экспозиции, с кем-то случайно встретиться и завести диалог.
В «Терминале» можно увидеть работы:
- alesha, Артура Голякова, Стаси Ибрагим, Катерины Конюховой, Сании Саженской, Зухры Салаховой, Дарьи Скрипаль, Ильи Татарова, Саши Шардака и Эллины Геннадьевны.
Выставка исследует влияние ландшафта, памяти, личной истории и других факторов на формирование визуального языка в персональном творчестве.
Для многих авторов переплетения биографии и локальный контекст стали источником для создания работ. Кто-то размышляет об отшельничестве, а кто-то обращается к темам номадизма и поиска идентичности.
К примеру, Ирина Сафиуллина изучает традиционные орнаменты и их современное восприятие. А Стася Ибрагим в своих работах фиксирует изменения городской среды Казани.
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Фото: предоставлено организаторами
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