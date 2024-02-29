Круизный лайнер и дедушкина «Волга»: дайджест по корпоративным музеям Нижнего

Как узнать все про нефть? Очень просто: сначала смотрите через окно вагончика-бытовки на строительство нефтепровода, потом шагаете сквозь трубу нефтепровода и идете прямо по потоку нефти, чтобы не потеряться. Поздравляем, теперь вы знаете про технологии и историю добычи черного золота, оборудование и заодно историю «Транснефти» в Нижнем Новгороде. Интерактивный музей компании – самый молодой в нашем списке. Он основан в 2011 году, но уже может похвастаться участием в премии «Корпоративный музей».

Кстати, наш главред и ресторанный критик Катерина Смирнова уже ездила в этот музей… дегустировать, чем там кормят сотрудников. Набрала домой пирогов. Почитать вердикт и посмотреть картинки можно тут.