Круизный лайнер и дедушкина «Волга»: дайджест по корпоративным музеям Нижнего

Пока все ждут новых экспозиций в «Арсенале» или «ЦЕХе», мы решили достать «тяжелый люкс» и посмотреть на дедушкину «Волгу», четырехпалубный круизный лайнер и устройство нефтепровода. Рассказываем о музеях промышленных гигантов Нижнего, в которых – как оказалось – дико интересно.
Музей истории «ГАЗ»
Бывают дни, когда хочется запостить фоточку с красивой машинкой. Особенно если это та самая «Черная молния» или ретрокабриолет «Волга». Как напилите контент, можно будет посмотреть на первые модели отечественных машин из Горького и детали, которые расскажут про этапы создания автомобиля. Причем «расскажут» в прямом смысле: в коллекции музея 90 интерактивных точек и еще три тысячи экспонатов. А после реконструкции в 2022 году тут проводятся конференции и образовательные мероприятия для школьников.
Проспект Ленина, 95
Музей истории завода «Красное Сормово»
В одной части зала – деревянные пароходы, в другой – первый в России четырехпалубный круизный лайнер. Судостроительный завод существует с 1849 года, и за это время у него накопилось немало историй. И о современных судах, и о военных танкерах, и о подлодках, и о быте сормовских рабочих в XIX и середине XX веков, и об истории Сормовских верфей. Кстати, музей с 2020 года участвует в национальной премии «Корпоративный музей».
Свободы, 1
Музей Горьковской железной дороги и экспозиционная площадка «Паровозы России»
Да-да, вы не ослышались, целая коллекция настоящих паровозов под открытым небом. Вагоны и локомотивы с конца XIX века, а еще реконструкция дореволюционного перрона. В основном здании музея можно посмотреть, как развивалась одна из самых старых магистралей России, и раскрыть секрет значения железной дороги между Нижним и Москвой. Основные посетители музея – школьники, для них проводятся экскурсии, профориентационные квесты и игры.
Гороховецкая, 12
Музей истории завода «Сокол»
Первым делом, первым делом – самолеты… Это про «Сокол». В музее авиастроительного завода около 15 тысяч экспонатов. Среди них модели и детали самолетов, памятные вещи авиастроителей и документы. Семь частей экспозиции посвящены разным эпохам авиастроения от рождения до сегодняшних дней.
Чаадаева, 1
Корпоративный музей «Транснефть – Верхняя Волга»
Как узнать все про нефть? Очень просто: сначала смотрите через окно вагончика-бытовки на строительство нефтепровода, потом шагаете сквозь трубу нефтепровода и идете прямо по потоку нефти, чтобы не потеряться. Поздравляем, теперь вы знаете про технологии и историю добычи черного золота, оборудование и заодно историю «Транснефти» в Нижнем Новгороде. Интерактивный музей компании – самый молодой в нашем списке. Он основан в 2011 году, но уже может похвастаться участием в премии «Корпоративный музей».
Кстати, наш главред и ресторанный критик Катерина Смирнова уже ездила в этот музей… дегустировать, чем там кормят сотрудников. Набрала домой пирогов. Почитать вердикт и посмотреть картинки можно тут.
Текст: Виолетта Голубева
Фото: Анастасия Волкова и архивы пресс-служб музеев
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