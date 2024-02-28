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Искусство

Стрелка, Ярмарка и «Швейцария»: рассказываем, какие локации охватят INTERVALS в этом году

Более 10 объектов войдут в выставочную программу фестиваля медиаискусства INTERVALS в 2024 году. Самый масштабный в России международный фестиваль проект пройдет в Нижнем с 27 апреля по 1 мая. Фестиваль охватит более 10 городских площадок. 

 

Ключевыми точками городской медиавыставки станут Стрелка, Нижегородская ярмарка, парк «Швейцария» и исторический центр. 

Как и в прошлые годы, на фестиваль приедут российские художники (SILA SVETA, Radugadesign, Generative Gallery, MESHSPLASH, Ярослав Сотов, Highlights Studio, Саша Коджо & Алиса Дывадова, Элина Зазулина). 

 

А еще ждем авторов со всего мира: 

  • Playmodes Studio (Испания)
  • CLAUDE & Shin Hyejin (Корея)
  • Jeremie Bellot (Франция)
  • Ferran Belmon (Испания)
  • Давид Гулиев (Азербайджан) и других

Программа INTERVALS 2024:

  • 27 апреля — концерт-открытие
  • 28 апреля — 1 мая — городская медиавыставка
  • 28 апреля — ночная аудиовизуальная программа
  • 28 и 29 апреля — образовательная программа
  • 29 и 30 апреля — вечерние аудиовизуальные перформансы

Вход на выставочную и образовательную программу фестиваля — свободный. 



 

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Фото: предоставлено организаторами

 

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