Стрелка, Ярмарка и «Швейцария»: рассказываем, какие локации охватят INTERVALS в этом году

Более 10 объектов войдут в выставочную программу фестиваля медиаискусства INTERVALS в 2024 году. Самый масштабный в России международный фестиваль проект пройдет в Нижнем с 27 апреля по 1 мая. Фестиваль охватит более 10 городских площадок.
Ключевыми точками городской медиавыставки станут Стрелка, Нижегородская ярмарка, парк «Швейцария» и исторический центр.
Как и в прошлые годы, на фестиваль приедут российские художники (SILA SVETA, Radugadesign, Generative Gallery, MESHSPLASH, Ярослав Сотов, Highlights Studio, Саша Коджо & Алиса Дывадова, Элина Зазулина).
А еще ждем авторов со всего мира:
- Playmodes Studio (Испания)
- CLAUDE & Shin Hyejin (Корея)
- Jeremie Bellot (Франция)
- Ferran Belmon (Испания)
- Давид Гулиев (Азербайджан) и других
Программа INTERVALS 2024:
- 27 апреля — концерт-открытие
- 28 апреля — 1 мая — городская медиавыставка
- 28 апреля — ночная аудиовизуальная программа
- 28 и 29 апреля — образовательная программа
- 29 и 30 апреля — вечерние аудиовизуальные перформансы
Вход на выставочную и образовательную программу фестиваля — свободный.
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Фото: предоставлено организаторами
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