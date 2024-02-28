Исследователь Антон Марцев проведет авторскую экскурсию в Арсенале

В Арсенале в прошлом году искусствовед, экскурсовод и исследователь городских деталей Антон Марцев рассказывал, где в Нижнем можно встретить отголоски Ренессанса. 5 марта этого года встречаемся с Антоном в том же месте, но уже с авторской прогулкой по выставке «Названо Вазари. Маньеризм».
5 марта
Время: 18:30
Место: Кремль, корпус 6
Антон Марцев расскажет о разных гранях искусства XVI века и отношениях «современной манеры» с Высоким Возрождением.
А также участники узнают, в каких произведениях наиболее ярко раскрывается связь с итальянскими городами — Римом, Флоренцией и Венецией.
12+
Ранее с директором Арсенала Александром Комаровым и психологом Диной Братсберг пытались разобраться, почему экоактивисты обливают супом картины Ван Гога и да Винчи.
Наши эксперты считают, что все не так однозначно. И пытаются увидеть закономерности в том, что экоактивисты нападают в основном на очень защищенные предметы искусства.
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Фото: архив редакции
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