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Искусство

Исследователь Антон Марцев проведет авторскую экскурсию в Арсенале

В Арсенале в прошлом году искусствовед, экскурсовод и исследователь городских деталей Антон Марцев рассказывал, где в Нижнем можно встретить отголоски Ренессанса. 5 марта этого года встречаемся с Антоном в том же месте, но уже с авторской прогулкой по выставке «Названо Вазари. Маньеризм».

 

5 марта

Время: 18:30

Место: Кремль, корпус 6

 

Антон Марцев расскажет о разных гранях искусства XVI века и отношениях «современной манеры» с Высоким Возрождением. 

А также участники узнают, в каких произведениях наиболее ярко раскрывается связь с итальянскими городами — Римом, Флоренцией и Венецией. 

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Ранее с директором Арсенала Александром Комаровым и психологом Диной Братсберг пытались разобраться, почему экоактивисты обливают супом картины Ван Гога и да Винчи.

Наши эксперты считают, что все не так однозначно. И пытаются увидеть закономерности в том, что экоактивисты нападают в основном на очень защищенные предметы искусства.

 

 

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Фото: архив редакции

 

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