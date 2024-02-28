Исследователь Антон Марцев проведет авторскую экскурсию в Арсенале

Антон Марцев расскажет о разных гранях искусства XVI века и отношениях «современной манеры» с Высоким Возрождением.

А также участники узнают, в каких произведениях наиболее ярко раскрывается связь с итальянскими городами — Римом, Флоренцией и Венецией.

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Ранее с директором Арсенала Александром Комаровым и психологом Диной Братсберг пытались разобраться, почему экоактивисты обливают супом картины Ван Гога и да Винчи.

Наши эксперты считают, что все не так однозначно. И пытаются увидеть закономерности в том, что экоактивисты нападают в основном на очень защищенные предметы искусства.