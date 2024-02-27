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Искусство

«Ковер-самолет» и «Купчиха, пьющая чай» теперь станут тактильными. Рассказываем, где потрогать шедевры в Нижнем

В двух музеях Нижнего появятся тактильные копии шедевров. Художественный музей и Русский музей фотографии вошли в десятку победителей грантового конкурса от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Поэтому принято решение сделать экспозиции более доступными для незрячих и слабовидящих посетителей. 

 

В НГХМ появятся тактильные копии картин — «Гадающая Светлана» Брюллова, «Ковер-самолет» Васнецова, «Купчиха, пьющая чай» Кустодиева. 

Для Русского музея фотографии создадут объемные макеты знаковых фотографий Максима Дмитриева и Андрея Карелина. 

Напомним, в казанском центре современной культуры «Смена» откроется выставка «Хроника цветущих событий». Это проект-путеводитель о разных гранях художественной жизни Нижнего и его авторах. Посетители увидят работы более 20 нижегородцев: Ваца, Лена Лисица, Андрей Оленев, Даня Пирогов, Алексей Старков, команда «ТОЙ», Артем Филатов, Яков Хорев, Владимир Чернышёв и другие.



 

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Фото: архив редакции

 

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