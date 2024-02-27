О варварстве и цивилизации в опере Моцарта расскажут в Пакгаузе

29 февраля и 1 марта в дни премьерных показов оперы Моцарта «Похищение из сераля» в Пакгаузе пройдет встреча с доктором искусствознания и профессором Московской консерватории имени Чайковского — Ларисой Кириллиной.
29 февраля и 1 марта
Время: 17:30
Место: КЗ «Пакгаузы на Стрелке» улица Стрелка, 21ж
В своей лекции Лариса Кириллина расскажет об опере 18 века, как об инструменте высокой политики и инструменте мощного воздействия.
«Похищение из сераля» Моцарта может показаться зрителям забавной оперой с экзотическим сюжетом. Но если вспомнить контекст отношений Австрии, России и Турции в 1780-х годах, то скрытый смысл считывается яснее. Опера воспринимается как искреннее и мудрое высказывание гения, адресованное и Востоку, и Западу.
Регистрация на лекцию тут.
16+
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Фото: архив редакции
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