О варварстве и цивилизации в опере Моцарта расскажут в Пакгаузе

В своей лекции Лариса Кириллина расскажет об опере 18 века, как об инструменте высокой политики и инструменте мощного воздействия.

«Похищение из сераля» Моцарта может показаться зрителям забавной оперой с экзотическим сюжетом. Но если вспомнить контекст отношений Австрии, России и Турции в 1780-х годах, то скрытый смысл считывается яснее. Опера воспринимается как искреннее и мудрое высказывание гения, адресованное и Востоку, и Западу.

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