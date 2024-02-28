18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Панда, Босх и шахтер: киновыходные в Нижнем

Через «Сад земных наслаждений» к глубинам человеческой природы. 

с 29 февраля

Время: 21:40

Место: улица Бетанкура, 1 (ТРЦ «Седьмое небо», 1-й этаж)

 

Триллер «Границы безумия»

 

На больших экранах мощный (вселяющий ужас!) режиссерский дебют оператора Алехандро Рохаса и монтажера Хуана Себастьяна Васкеса.  

«Границы безумия» снят в духе американского триллера «Эксперимент “Повиновение”» и датского хоррора «Не говори никому».

История главных героев, Диего и Елены, во многом основана на личном опыте авторов, а также рассказах других мигрантов, столкнувшихся с давлением пограничной службы. Картина продолжает исследовать бездонную тему злоупотребления властью.

 

18+

 

1 марта

Время: 19:00

Место: улица Варварская 32, Нижполиграф 3 этаж, «Творческая группировка Ничегострашного»

 

«Американское чтиво»

В Нижполиграфе покажут главную сатиру прошлого года и одновременно режиссерский дебют Корда Джефферсона — «Американское чтиво».

Лента завоевала главный приз кинофестиваля в Торонто и получила сразу пять номинаций на «Оскар». 

Фильм смотрим на английском языке с закадровым переводом.

Кинолекторий ведет Граф Гаврилофф. Присоединиться к пятничному обсуждению можно здесь.

18+

 

3 марта

Время: 15:00

Место: улица Бетанкура, 1 (ТРК «Седьмое небо»)

 

«Стиффелио»

«Стиффелио» — безусловный оперный шедевр Верди, предвосхитивший рождение великой триады  — «Риголетто», «Трубадур» и «Травиата».

В России оперу прежде еще никогда не ставили. Режиссер Московского театра Новая Опера Екатерина Одегова уходит от традиционного прочтения сюжета. Она сосредотачивается на моменте духовного кризиса главного героя – священника Стиффелио. Измена жены для него – испытание веры, которая казалась незыблемой.

Художник-постановщик Этель Иошпа создала спектакль в черно-белых тонах, в эстетике кино середины прошлого века. А костюмы отсылают к дагеротипам Викторианской эпохи.

В лаконичном, практически пустом пространстве спектакля драма выходит на первый план – не только символически, но и буквально.

16+

 

3 марта

Время: 13:30

Место: улица Красная Слобода, 9

 

«Кунг-фу панда» (2 часть)

На площадке фудмолла «Порт» показывают вторую часть анимации про неуклюжего и вечно голодного По, который становится Воином света.

Режиссер-дебютант Дженнифер Ю Нельсон во второй части сумел органично соединить экшн и юмор, добавив остроты трогательному путешествию самопознания По.

12+

 

3 марта

Время: 12:00

Место: «Кинофактура», улица Варварская, 32 (Нижполиграф, 2 этаж)

 

«Глубина»

Документальный фильм нижегородского режиссера Александра Губарева.

Главный герой – шахтер, который подвергает себя каждодневному риску, добывая средства к существованию. В какой-то момент он осознает, что с этой работой пора «завязать». Но несмотря на попытки сделать шаг к переменам, его вновь и вновь тянет обратно под землю. 

Вход свободный по регистрации.

16+

 

 

5 марта

Время: 19:00

Место: улица Большая Покровская, 82 (Империя Грез «Небо»)

 

Арт-лекторий в кино «Босх: Сад сновидений»

Проект готовили к 500-летию со дня смерти Иеронима Босха. Музей Прадо в Мадриде заказал режиссеру Хосе Луису Лопес-Линаресу фильм об одном из главных произведений своего собрания — триптихе «Сад земных наслаждений».

Искусствоведы и писатели, музыканты и философы пытаются проникнуть в тайны шедевра.

Среди герое фильма, например, оперная дива Рене Флеминг и композитор Людовико Эйнауди, которые рассказывают о том, какое влияние Босх и причудливые, фантастические и страшные образы «Сада земных наслаждений» оказали на их творчество.

18+

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: «Кинопоиск»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: