Панда, Босх и шахтер: киновыходные в Нижнем

Через «Сад земных наслаждений» к глубинам человеческой природы.
с 29 февраля
Время: 21:40
Место: улица Бетанкура, 1 (ТРЦ «Седьмое небо», 1-й этаж)
Триллер «Границы безумия»
На больших экранах мощный (вселяющий ужас!) режиссерский дебют оператора Алехандро Рохаса и монтажера Хуана Себастьяна Васкеса.
«Границы безумия» снят в духе американского триллера «Эксперимент “Повиновение”» и датского хоррора «Не говори никому».
История главных героев, Диего и Елены, во многом основана на личном опыте авторов, а также рассказах других мигрантов, столкнувшихся с давлением пограничной службы. Картина продолжает исследовать бездонную тему злоупотребления властью.
18+
1 марта
Время: 19:00
Место: улица Варварская 32, Нижполиграф 3 этаж, «Творческая группировка Ничегострашного»
«Американское чтиво»
В Нижполиграфе покажут главную сатиру прошлого года и одновременно режиссерский дебют Корда Джефферсона — «Американское чтиво».
Лента завоевала главный приз кинофестиваля в Торонто и получила сразу пять номинаций на «Оскар».
Фильм смотрим на английском языке с закадровым переводом.
Кинолекторий ведет Граф Гаврилофф. Присоединиться к пятничному обсуждению можно здесь.
18+
3 марта
Время: 15:00
Место: улица Бетанкура, 1 (ТРК «Седьмое небо»)
«Стиффелио»
«Стиффелио» — безусловный оперный шедевр Верди, предвосхитивший рождение великой триады — «Риголетто», «Трубадур» и «Травиата».
В России оперу прежде еще никогда не ставили. Режиссер Московского театра Новая Опера Екатерина Одегова уходит от традиционного прочтения сюжета. Она сосредотачивается на моменте духовного кризиса главного героя – священника Стиффелио. Измена жены для него – испытание веры, которая казалась незыблемой.
Художник-постановщик Этель Иошпа создала спектакль в черно-белых тонах, в эстетике кино середины прошлого века. А костюмы отсылают к дагеротипам Викторианской эпохи.
В лаконичном, практически пустом пространстве спектакля драма выходит на первый план – не только символически, но и буквально.
16+
3 марта
Время: 13:30
Место: улица Красная Слобода, 9
«Кунг-фу панда» (2 часть)
На площадке фудмолла «Порт» показывают вторую часть анимации про неуклюжего и вечно голодного По, который становится Воином света.
Режиссер-дебютант Дженнифер Ю Нельсон во второй части сумел органично соединить экшн и юмор, добавив остроты трогательному путешествию самопознания По.
12+
3 марта
Время: 12:00
Место: «Кинофактура», улица Варварская, 32 (Нижполиграф, 2 этаж)
«Глубина»
Документальный фильм нижегородского режиссера Александра Губарева.
Главный герой – шахтер, который подвергает себя каждодневному риску, добывая средства к существованию. В какой-то момент он осознает, что с этой работой пора «завязать». Но несмотря на попытки сделать шаг к переменам, его вновь и вновь тянет обратно под землю.
Вход свободный по регистрации.
16+
5 марта
Время: 19:00
Место: улица Большая Покровская, 82 (Империя Грез «Небо»)
Арт-лекторий в кино «Босх: Сад сновидений»
Проект готовили к 500-летию со дня смерти Иеронима Босха. Музей Прадо в Мадриде заказал режиссеру Хосе Луису Лопес-Линаресу фильм об одном из главных произведений своего собрания — триптихе «Сад земных наслаждений».
Искусствоведы и писатели, музыканты и философы пытаются проникнуть в тайны шедевра.
Среди герое фильма, например, оперная дива Рене Флеминг и композитор Людовико Эйнауди, которые рассказывают о том, какое влияние Босх и причудливые, фантастические и страшные образы «Сада земных наслаждений» оказали на их творчество.
18+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: «Кинопоиск»
Комментарии (0)