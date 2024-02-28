Панда, Босх и шахтер: киновыходные в Нижнем

«Стиффелио»

«Стиффелио» — безусловный оперный шедевр Верди, предвосхитивший рождение великой триады — «Риголетто», «Трубадур» и «Травиата».

В России оперу прежде еще никогда не ставили. Режиссер Московского театра Новая Опера Екатерина Одегова уходит от традиционного прочтения сюжета. Она сосредотачивается на моменте духовного кризиса главного героя – священника Стиффелио. Измена жены для него – испытание веры, которая казалась незыблемой.

Художник-постановщик Этель Иошпа создала спектакль в черно-белых тонах, в эстетике кино середины прошлого века. А костюмы отсылают к дагеротипам Викторианской эпохи.

В лаконичном, практически пустом пространстве спектакля драма выходит на первый план – не только символически, но и буквально.

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