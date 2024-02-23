Работы Вацы, Лены Лисицы, команды «ТОЙ» едут в Казань

Уникальную экспозицию подготовили студия «Тихая» и московская галерея «Триумф».

Посетители увидят работы более 20 художников. В их числе: Ваца, Лена Лисица, Андрей Оленев, Даня Пирогов, Алексей Старков, команда «ТОЙ», Артем Филатов, Яков Хорев, Владимир Чернышёв и другие.

А после Казани передвижной нижегородский проект отправится в Пермь, Екатеринбург и другие города страны.

В прошлом году «Хронику цветущих событий» представили в галерее «Триумф» в Москве.









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Фото: архив редакции