Работы Вацы, Лены Лисицы, команды «ТОЙ» едут в Казань

Сегодня, 23 февраля, в казанском центре современной культуры «Смена» откроется выставка «Хроника цветущих событий». Это проект-путеводитель о разных гранях художественной жизни Нижнего и его авторах.
Уникальную экспозицию подготовили студия «Тихая» и московская галерея «Триумф».
Посетители увидят работы более 20 художников. В их числе: Ваца, Лена Лисица, Андрей Оленев, Даня Пирогов, Алексей Старков, команда «ТОЙ», Артем Филатов, Яков Хорев, Владимир Чернышёв и другие.
А после Казани передвижной нижегородский проект отправится в Пермь, Екатеринбург и другие города страны.
В прошлом году «Хронику цветущих событий» представили в галерее «Триумф» в Москве.
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Фото: архив редакции
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