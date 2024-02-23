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Искусство

Работы Вацы, Лены Лисицы, команды «ТОЙ» едут в Казань

Сегодня, 23 февраля, в казанском центре современной культуры «Смена» откроется выставка «Хроника цветущих событий». Это проект-путеводитель о разных гранях художественной жизни Нижнего и его авторах. 

 

Уникальную экспозицию подготовили студия «Тихая» и московская галерея «Триумф». 

Посетители увидят работы более 20 художников. В их числе: Ваца, Лена Лисица, Андрей Оленев, Даня Пирогов, Алексей Старков, команда «ТОЙ», Артем Филатов, Яков Хорев, Владимир Чернышёв и другие.

А после Казани передвижной нижегородский проект отправится в Пермь, Екатеринбург и другие города страны.

В прошлом году «Хронику цветущих событий» представили в галерее «Триумф» в Москве. 




 

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Фото: архив редакции

 

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