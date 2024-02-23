Ностальгируем по бесконечности в «Рекорде»

В Центре культуры «Рекорд» откроется выставка Марата Шекли «Ностальгия по бесконечности». С 26 февраля по 10 марта можно посмотреть на работы в капельной технике. А еще он мастерски сочетает мазок с прорисовкой очертаний в мрачных тонах в традиции европейских экспрессионистских линий. Для художника важна обратная связь зрителя, его ассоциации.
Для автора Марата Шекли абстрактное искусство — это возможность вернуться к собственным истокам: к легкости и непосредственности, к ощущению, что время бесконечно.
Серия работ посвящена состояниям и эмоциям вне привязки к конкретному смыслу.
В центре идеи не какое-то конкретное событие, а скорее оптика детского взгляда, сквозь которую время кажется бесконечным, нескончаемым.
Марат Шекли – художник-абстракционист. Занимается живописью более 15 лет.
Вход свободный.
16+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив редакции
Комментарии (0)