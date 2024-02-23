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Искусство

Ностальгируем по бесконечности в «Рекорде»

В Центре культуры «Рекорд» откроется выставка Марата Шекли «Ностальгия по бесконечности». С 26 февраля по 10 марта можно посмотреть на работы в капельной технике. А еще он мастерски сочетает мазок с прорисовкой очертаний в мрачных тонах в традиции европейских экспрессионистских линий. Для художника важна обратная связь зрителя, его ассоциации. 

 

Для автора Марата Шекли абстрактное искусство — это возможность вернуться к собственным истокам: к легкости и непосредственности, к ощущению, что время бесконечно.

Серия работ посвящена состояниям и эмоциям вне привязки к конкретному смыслу. 

В центре идеи не какое-то конкретное событие, а скорее оптика детского взгляда, сквозь которую время кажется бесконечным, нескончаемым.

Марат Шекли – художник-абстракционист. Занимается живописью более 15 лет.

Вход свободный.

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Фото: архив редакции

 

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