Линогравюры и мозаики: дети с инвалидностью покажут свои работы в Художественном музее

В нижегородском художественном музее открылась особенно добрая выставка «На языке искусства». В экспозиции — всего 60 работ. Их создали дети с ограниченными возможностями здоровья. Ребята работали в разных техниках: в оригинальной и печатной графике, живописи и мозаике.
«На языке искусства» — социальный культурно-образовательный проект. Он объединил детей с инвалидностью.
Такие выставки раскрывают творческие способности детей и показывают всем, насколько цельно воспринимают мир ребята с ограниченными возможностями здоровья.
Увидеть работы можно до 10 марта.
|площадь Минина и Пожарского 2/2
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Напомним, пекинский художник Лу Линь представил в Нижнем авторскую версию современной китайской живописи.
В ее основе — традиции китайской ментальности, в сочетании с опытом современного международного искусства.
На временной экспозиции «Другая сторона леса» зрители уже могут увидеть 17 масштабных живописных полотен автора. Часть из них — круглые картины диаметром не меньше двух метров.
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Фото: архив редакции
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