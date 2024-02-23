Линогравюры и мозаики: дети с инвалидностью покажут свои работы в Художественном музее

«На языке искусства» — социальный культурно-образовательный проект. Он объединил детей с инвалидностью.

Такие выставки раскрывают творческие способности детей и показывают всем, насколько цельно воспринимают мир ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Увидеть работы можно до 10 марта.

площадь Минина и Пожарского 2/2

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Напомним, пекинский художник Лу Линь представил в Нижнем авторскую версию современной китайской живописи.

В ее основе — традиции китайской ментальности, в сочетании с опытом современного международного искусства.

На временной экспозиции «Другая сторона леса» зрители уже могут увидеть 17 масштабных живописных полотен автора. Часть из них — круглые картины диаметром не меньше двух метров.







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Фото: архив редакции



