Технологичный и свободный: смотрим новое прочтение «Золотого ключика» в оперном

В оперном театре покажут балет «Золотой ключик» на музыку Мечислава Вайнберга. Новую историю приключений Буратино создавал танцовщик, хореограф-постановщик и автор либретто Алессандро Каггеджи — британец итальянского происхождения. Балет основан на сказке Алексея Толстого. Но адаптирован для поколения digital natives, живущего в мире гаджетов и технологий.