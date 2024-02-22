Технологичный и свободный: смотрим новое прочтение «Золотого ключика» в оперном

В оперном театре покажут балет «Золотой ключик» на музыку Мечислава Вайнберга. Новую историю приключений Буратино создавал танцовщик, хореограф-постановщик и автор либретто Алессандро Каггеджи — британец итальянского происхождения. Балет основан на сказке Алексея Толстого. Но адаптирован для поколения digital natives, живущего в мире гаджетов и технологий.
Премьера прошла осенью 2023 года.
1-3 марта
Время: 18:00
Место: театр оперы и балета (улица Белинского, 59)
Хореограф-постановщик и автор либретто Алессандро Каггеджи создал новую, современную историю приключений Буратино.
Над созданием спектакля работали:
- дирижер-постановщик – лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Федор Леднев;
- художник-постановщик – также лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Сергей Илларионов;
- художник по свету — Константин Бинкин, видеохудожник — Игорь Домашкевич.
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Фото: оперный театр
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