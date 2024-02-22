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Искусство

Технологичный и свободный: смотрим новое прочтение «Золотого ключика» в оперном

В оперном театре покажут балет «Золотой ключик» на музыку Мечислава Вайнберга. Новую историю приключений Буратино создавал танцовщик, хореограф-постановщик и автор либретто Алессандро Каггеджи — британец итальянского происхождения. Балет основан на сказке Алексея Толстого. Но адаптирован для поколения digital natives, живущего в мире гаджетов и технологий.

Премьера прошла осенью 2023 года.

1-3 марта

Время: 18:00

Место: театр оперы и балета (улица Белинского, 59)

 

 

Хореограф-постановщик и автор либретто Алессандро Каггеджи создал новую, современную историю приключений Буратино.

Над созданием спектакля работали:

  • дирижер-постановщик – лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Федор Леднев;
  • художник-постановщик – также лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Сергей Илларионов;
  • художник по свету — Константин Бинкин, видеохудожник — Игорь Домашкевич.

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Фото: оперный театр

 

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