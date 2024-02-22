«Терминал А» и FUTURO стали частью первой ГРАУНД биеннале в Москве

Галерея-мастерская ГРАУНД Солянка проводит первую биеннале. В этом году ее главная тема — текстиль. От Нижнего едут сразу две команды: «Терминал А» и FUTURO. А это — художница Ваца и Галя Рогова из объединения «Кулек». А еще Сергей Карев и Александра Павловская.
В работах художников на передний план (наконец-то!) выходит текстиль. Мы его видим в инсталляциях, скульптурах, сайт-специфик объектах, уличном искусстве, перформансах. Сразу два этажа галереи-мастерской будут наполнены работами из материалов.
В творчестве авторов галереи FUTURO текстиль играет важную роль. В проекте Сергея Карева «Русский транс» рабочие ткани из мастерской стали частью инсталляции. А в экспозиции «Танюшка» Александры Павловской – воздушная бязь тогда использовалась в застройке, а одним из центральных объектов стал бархатный камень-шкатулка.
На биеннале галерея покажет новые работы Карева и Павловской, а также скульптуры Кати Царевой с выставки «Мои комнаты».
Галя Рогова представит работы «Белый шум вместо слез» (ветка из соснового леса, винтажный текстиль, ручная вышивка, бусины, бубенцы, кружево), а также текстильные книги «Упал камень с неба», «Ты летишь», «Дальние дали».
Еще нижегородцы представят ручную вышивку «Герб».
В любом казенном учреждении на посетителей со стен будут наблюдать знаки государственной власти. А что должен увидеть посетитель Приемной Нижегородского отделения Небесной Канцелярии? Очевидно. Герб с ангельскими ликами.
Увидеть, как по-разному современные художники работают с тканью, можно с 29 февраля по 30 апреля.
улица Солянка, 1/2, строение 2
18+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: предоставлено организаторами, архив редакции
Комментарии (0)