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Искусство

«Терминал А» и FUTURO стали частью первой ГРАУНД биеннале в Москве

Галерея-мастерская ГРАУНД Солянка проводит первую биеннале. В этом году ее главная тема — текстиль. От Нижнего едут сразу две команды: «Терминал А» и FUTURO. А это — художница Ваца и Галя Рогова из объединения «Кулек». А еще Сергей Карев и Александра Павловская.

В работах художников на передний план (наконец-то!) выходит текстиль. Мы его видим в инсталляциях, скульптурах, сайт-специфик объектах, уличном искусстве, перформансах. Сразу два этажа галереи-мастерской будут наполнены работами из материалов. 

В творчестве авторов галереи FUTURO текстиль играет важную роль. В проекте Сергея Карева «Русский транс» рабочие ткани из мастерской стали частью инсталляции. А в экспозиции «Танюшка» Александры Павловской – воздушная бязь тогда использовалась в застройке, а одним из центральных объектов стал бархатный камень-шкатулка. 

На биеннале галерея покажет новые работы Карева и Павловской, а также скульптуры Кати Царевой с выставки «Мои комнаты». 

Галя Рогова  представит работы «Белый шум вместо слез» (ветка из соснового леса, винтажный текстиль, ручная вышивка, бусины, бубенцы, кружево), а также текстильные книги «Упал камень с неба», «Ты летишь», «Дальние дали».

Еще нижегородцы представят ручную вышивку «Герб».

В любом казенном учреждении на посетителей со стен будут наблюдать знаки государственной власти. А что должен увидеть посетитель Приемной Нижегородского отделения Небесной Канцелярии? Очевидно. Герб с ангельскими ликами.

 

Увидеть, как по-разному современные художники работают с тканью, можно с 29 февраля по 30 апреля.

улица Солянка, 1/2, строение 2
  

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Фото: предоставлено организаторами, архив редакции

 

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