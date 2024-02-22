«Терминал А» и FUTURO стали частью первой ГРАУНД биеннале в Москве

В работах художников на передний план (наконец-то!) выходит текстиль. Мы его видим в инсталляциях, скульптурах, сайт-специфик объектах, уличном искусстве, перформансах. Сразу два этажа галереи-мастерской будут наполнены работами из материалов.

В творчестве авторов галереи FUTURO текстиль играет важную роль. В проекте Сергея Карева «Русский транс» рабочие ткани из мастерской стали частью инсталляции. А в экспозиции «Танюшка» Александры Павловской – воздушная бязь тогда использовалась в застройке, а одним из центральных объектов стал бархатный камень-шкатулка.

На биеннале галерея покажет новые работы Карева и Павловской, а также скульптуры Кати Царевой с выставки «Мои комнаты».

Галя Рогова представит работы «Белый шум вместо слез» (ветка из соснового леса, винтажный текстиль, ручная вышивка, бусины, бубенцы, кружево), а также текстильные книги «Упал камень с неба», «Ты летишь», «Дальние дали».