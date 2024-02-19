Новая выставка в Пакгаузах: привезут московского художника Ивана Лубенникова

Ретроспективу художника Ивана Лубенникова откроют в Пакгаузах 21 февраля. Его искусство уходит корнями в русскую культуру и народную жизнь. Всего покажут 79 произведений: живопись, графика, скульптура и архитектурные макеты.
В экспозиции собраны произведения автора из музейного фонда РОСИЗО и Нижегородского художественного музея, семьи художника и частных собраний.
Художник часто изображал женские образы: ветхозаветных дев и обнаженных купальщиц. Иногда он стирает грань между вечным и современностью, вновь и вновь обращаясь к образу музы.
Выставка дополнена мультимедийным контентом — видеоинтервью художника. А еще фильмом о создании масштабного двухчастного полотна «Аккордеонист». Также можно посмотреть видео с монументальными и архитектурными проектами Ивана Лубенникова. Речь идет о станции московского и парижского метро, театра на Таганке и музея Маяковского.
Экспозиция дополнена литературным наследием Ивана Лубенникова. На стены вынесены цитаты из его рассказов. А по QR-кодам в этикетаже можно прослушать отрывки из его прозы. Их озвучивали специально для выставки.
Выставка продлится в Пакгаузах до 14 апреля.
|НГХМ|Пакгаузы (улица Стрелка, 21, лит. И):
16+
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Фото: архив редакции
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