INTERVALS 2024: когда пройдет и чего ждать от программы

Команда проекта уже объявила расписание. Сохраняйте:

27 апреля — концерт-открытие

28 апреля–1 мая — инсталляции в городских локациях

28 апреля — ночное аудиовизуальное шоу

28–29 апреля — образовательная программа

29–30 апреля — вечерние аудиовизуальные перформансы

Посмотреть инсталляции можно бесплатно. А попасть на концерт и перформансы — по билетам, а на образовательную программу — по регистрации.

Все подробности и ссылки организаторы опубликуют позже.

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Фото: фотобанк