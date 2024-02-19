INTERVALS 2024: когда пройдет и чего ждать от программы

Фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS 2024 пройдет в Нижнем с 27 апреля по 1 мая. Целых 5 дней медиаискусства в самом центре города. Теперь зрители точно успеют охватить полный маршрут медиавыставки и даже вернуться в полюбившиеся локации.
Команда проекта уже объявила расписание. Сохраняйте:
- 27 апреля — концерт-открытие
- 28 апреля–1 мая — инсталляции в городских локациях
- 28 апреля — ночное аудиовизуальное шоу
- 28–29 апреля — образовательная программа
- 29–30 апреля — вечерние аудиовизуальные перформансы
Посмотреть инсталляции можно бесплатно. А попасть на концерт и перформансы — по билетам, а на образовательную программу — по регистрации.
Все подробности и ссылки организаторы опубликуют позже.
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Фото: фотобанк
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