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Искусство

INTERVALS 2024: когда пройдет и чего ждать от программы

Фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS 2024 пройдет в Нижнем с 27 апреля по 1 мая. Целых 5 дней медиаискусства в самом центре города. Теперь зрители точно успеют охватить полный маршрут медиавыставки и даже вернуться в полюбившиеся локации.

 

Команда проекта уже объявила расписание. Сохраняйте:

  • 27 апреля — концерт-открытие
  • 28 апреля–1 мая — инсталляции в городских локациях
  • 28 апреля — ночное аудиовизуальное шоу
  • 28–29 апреля — образовательная программа
  • 29–30 апреля — вечерние аудиовизуальные перформансы

Посмотреть инсталляции можно бесплатно. А попасть на концерт и перформансы — по билетам, а на образовательную программу — по регистрации. 

Все подробности и ссылки организаторы опубликуют позже. 

 

 

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Фото: фотобанк

 

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