В «Терминале А» расскажут, как работать с архивами современного искусства

21 февраля в нижегородском пространстве пройдет public talk с куратором Татьяной Мироновой. Она расскажет о работе с документами и архивами в современном искусстве.
Куратор, исследовательница современного искусства и преподавательница НИУ ВШЭ расскажет, как исследуют практики, в которых соединяется историческое и художественное.
А еще Татьяна занимается вопросами репрезентации памяти и истории в современном искусстве и музейном пространстве.
Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться по ссылке.
|Красная слобода, 9, ЦСИ «Терминал А»
12+
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Фото: архив редакции
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