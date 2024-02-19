18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В «Терминале А» расскажут, как работать с архивами современного искусства

21 февраля в нижегородском пространстве пройдет public talk с куратором Татьяной Мироновой. Она расскажет о работе с документами и архивами в современном искусстве. 

 

Куратор, исследовательница современного искусства и преподавательница НИУ ВШЭ расскажет, как исследуют практики, в которых соединяется историческое и художественное. 

А еще Татьяна занимается вопросами репрезентации памяти и истории в современном искусстве и музейном пространстве.

Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться по ссылке

Красная слобода, 9, ЦСИ «Терминал А»
  

12+


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив редакции

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: