В «Терминале А» расскажут, как работать с архивами современного искусства

Куратор, исследовательница современного искусства и преподавательница НИУ ВШЭ расскажет, как исследуют практики, в которых соединяется историческое и художественное.

А еще Татьяна занимается вопросами репрезентации памяти и истории в современном искусстве и музейном пространстве.

Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Красная слобода, 9, ЦСИ «Терминал А»

12+





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Фото: архив редакции