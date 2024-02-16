Балетные гастроли в Нижнем: идем на «Сотворение мира» и «Золушку»

В Нижнем пройдут большие гастроли Московского классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева. К 90-летнему юбилею главного балетмейстера и лауреата премии «Золотая маска» Наталии, театр представит канонические спектакли — «Золушка», «Ромео и Джульетта». И еще один — хедлайнер программы: «Сотворение мира» композитора Андрея Петрова.