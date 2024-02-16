Балетные гастроли в Нижнем: идем на «Сотворение мира» и «Золушку»

В Нижнем пройдут большие гастроли Московского классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева. К 90-летнему юбилею главного балетмейстера и лауреата премии «Золотая маска» Наталии, театр представит канонические спектакли — «Золушка», «Ромео и Джульетта». И еще один — хедлайнер программы: «Сотворение мира» композитора Андрея Петрова.
С 19 по 21 февраля на сцене оперного театра покажут:
- 19 февраля — балет «Ромео и Джульетта» по трагедии Уильяма Шекспира. Это одна из лучших интерпретаций музыки Сергея Прокофьева на балетной сцене.
- 20 февраля — балет «Золушка». Безупречная техника здесь сочетается с эффектными элементами, передающими глубину внутреннего мира каждого персонажа.
- 21 февраля — балет «Сотворение мира». Это один из важнейших балетов для второй половины 20 века. Наталия Касаткина и Владимир Василев поставили его в разных театрах более 60 раз.
Начало спектаклей в 19:00.
16+
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Фото: архив редакции
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