Как это видно, когда стыдно? Расскажет искусствовед Римма Газе

Радость, страх, стыд и грусть — эти (и не только!) эмоции мы испытываем ежедневно. Иногда, хочется нам того или нет, в самый неподходящий момент. Узнать, почему происходит именно так, можно у искусства — универсального языка для обсуждения самых чувствительных тем.

На лекции участники поймут, как трансформировалась тема стыда в истории искусства, как менялось понятие нормы в общественном и культурном сознании.

А еще расскажут, как современные художники работают с личным чувством стыда и какую реакцию вызывают у зрителя.

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