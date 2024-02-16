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Искусство

Как это видно, когда стыдно? Расскажет искусствовед Римма Газе

20 февраля в «Кинофактуре» пройдет лекция искусствоведа Риммы Газе: «Стыд. Как это видно, когда стыдно?».  

 

20 февраля

Время: 18:30

улица Варварская, 32 («Кинофактура») 

 

 

Радость, страх, стыд и грусть — эти (и не только!) эмоции мы испытываем ежедневно. Иногда, хочется нам того или нет, в самый неподходящий момент. Узнать, почему происходит именно так, можно у искусства — универсального языка для обсуждения самых чувствительных тем. 

На лекции участники поймут, как трансформировалась тема стыда в истории искусства, как менялось понятие нормы в общественном и культурном сознании.

А еще расскажут, как современные художники работают с личным чувством стыда и какую реакцию вызывают у зрителя.

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Фото: unsplash

 

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