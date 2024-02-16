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Искусство

Раскрыть тайну «Перегноя» и заглянуть в диаскоп: рассказываем, почему нужно слушать новый подкаст от Terminal A

Нижегородский центр современного искусства Terminal A запустил собственный подкаст — «Стыковочный рейс». Его первой гостьей стала междисциплинарная художница Полина Кардымон. А еще она обладательница бесценного архива хрупкого искусства. Рассказываем, почему новый выпуск нужно слушать (и смотреть!).

 

«Стыковочный рейс» — подкаст, в котором команда Терминала соединяет зрителя с мыслями тех, кто прямо сейчас развивает сферу искусства. Первая гостья проекта  Полина Кардымон — режиссер, перформер и междисциплинарная художница. 

Вместе с Майей Ковальски, соосновательницей ЦСИ, в выпуске обсудили вечно растущую коллекцию, работу театрального режиссера и то, как простое желание послушать музыку может привести к театральной премии «Золотая Маска».

Раскрыть тайну «Перегноя», заглянуть в диаскоп с кадром и послушать бархатный голос Полины можно сразу в первом выпуске.




 

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