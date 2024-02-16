Раскрыть тайну «Перегноя» и заглянуть в диаскоп: рассказываем, почему нужно слушать новый подкаст от Terminal A

«Стыковочный рейс» — подкаст, в котором команда Терминала соединяет зрителя с мыслями тех, кто прямо сейчас развивает сферу искусства. Первая гостья проекта Полина Кардымон — режиссер, перформер и междисциплинарная художница.

Вместе с Майей Ковальски, соосновательницей ЦСИ, в выпуске обсудили вечно растущую коллекцию, работу театрального режиссера и то, как простое желание послушать музыку может привести к театральной премии «Золотая Маска».

Раскрыть тайну «Перегноя», заглянуть в диаскоп с кадром и послушать бархатный голос Полины можно сразу в первом выпуске.









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