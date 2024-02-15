О жизни нижегородцев-участников сражения у Чемульпо расскажут в усадьбе Рукавишниковых

В Нижегородском музее-заповеднике открылась новая выставка о сражении в бухте Чемульпо. Прошло 120 лет со дня сражения бронепалубного крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в ходе русско-японской войны. В выставочном пространстве можно увидеть личные вещи и уникальные документы нижегородцев-участников сражения.
На экспозиции можно найти фотографии и личные вещи нижегородцев-участников сражения у Чемульпо — Андрея Жорина и Алексея Голубкова.
Дополнят выставку предметы японского быта из кости, перламутра и фарфора. Почти все это сохранилось с 19 века в дворянских коллекциях.
А еще здесь представят картину нижегородского художника Олега Лаврищева. Он создал ее специально для этой выставки.
Успевайте заглянуть в усадьбу Рукавишниковых до 19 мая.
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Фото: фотобанк
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