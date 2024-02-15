Новая фотовыставка откроется в «Рекорде». Вспоминаем Нижний в 2020 году

В «Рекорде» откроется новая выставка нижегородского фотографа-любителя Сергея Тихомирова. С 20 февраля по 10 марта можно увидеть Нижний в эпоху постковида. Пленочные кадры сделаны в историческом центре, Канавино, Сормово и Ленинском районах.
В «Нижегородском дневнике» покажут работы 2020-2021 годов.
Чем мы их запомнили? Ослаблением ковидных ограничений до 800-летия Нижнего. Жители города расслабились и вспомнили, что такое привычная жизнь.
Фотографии — документальны и художественны. Сюжетно они где-то на стыке европейской и гуманистической фотографии. Работы насыщены деталями. Сами работы просят о неспешном рассматривании.
20 февраля в 18:30 пройдет творческая встреча с автором.
Вход свободный.
Сергей Тихомиров – инженер-конструктор. Фотографией занялся еще в школе. Позже участвовал в выставках в Нижнем, Москве, Калининграде и Японии.
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Фото: фотобанк
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