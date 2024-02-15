Новая фотовыставка откроется в «Рекорде». Вспоминаем Нижний в 2020 году

В «Нижегородском дневнике» покажут работы 2020-2021 годов.

Чем мы их запомнили? Ослаблением ковидных ограничений до 800-летия Нижнего. Жители города расслабились и вспомнили, что такое привычная жизнь.

Фотографии — документальны и художественны. Сюжетно они где-то на стыке европейской и гуманистической фотографии. Работы насыщены деталями. Сами работы просят о неспешном рассматривании.

20 февраля в 18:30 пройдет творческая встреча с автором.

Вход свободный.

Сергей Тихомиров – инженер-конструктор. Фотографией занялся еще в школе. Позже участвовал в выставках в Нижнем, Москве, Калининграде и Японии.

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Фото: фотобанк