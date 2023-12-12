Директор Пушкинского музея прочитает лекцию в Арсенале

Лекция директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой «Маньеризм в архитектуре. История и принципы» пройдет в Арсенале 16 декабря.
Она расскажет, какие памятники можно назвать маньеристическими, чем архитектура этого периода отличается от сооружений других эпох и как архитекторы следующих поколений воспринимали наследие маньеризма.
К наиболее известным проявлениям маньеризма в архитектуре относят постройки Джулио Романо и Джироламо Дженги, Бартоломео Амманнати и Пирро Лигорио, Виньолы и Джорджо Вазари, Джакомо делла Порта и, конечно, Микеланджело Буонарроти и Андреа Палладио.
16 декабря (суббота), 18:00
Арсенал, левое крыло, 2 этаж
12+
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Фото: предоставлено организаторами
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