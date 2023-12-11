18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Иммерсивная выставка в «Терминале»

Поделиться:

Выставка-путешествие «С другого ракурса» по закулисью профессий креативной индустрии пройдет в «Терминале А» 16 и 17 декабря. Команда проекта расскажет, как монетизировать творчество, объяснят аудитории ценность труда и помогут сделать тему креативных индустрий понятной и прозрачной.

 

Выставку разделят на три этажа со своей уникальной экспозицией на каждом.

Первый посвящен оценке своих компетенций и работ. Второй этаж раскроет тему оценки творца аудиторией со стороны. Третий этаж станет завершающим этапом выставки и представит гостям театрализованный перфоманс.

Гости выставки погрузятся в мир креативных индустрий и смогут познакомиться с представителями сферы. Свои работы представят нижегородские фотографы, молодежные творческие организации, продакшены, художники и дизайнеры.

16+



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив редакции

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: