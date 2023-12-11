Иммерсивная выставка в «Терминале»

Выставка-путешествие «С другого ракурса» по закулисью профессий креативной индустрии пройдет в «Терминале А» 16 и 17 декабря. Команда проекта расскажет, как монетизировать творчество, объяснят аудитории ценность труда и помогут сделать тему креативных индустрий понятной и прозрачной.
Выставку разделят на три этажа со своей уникальной экспозицией на каждом.
Первый посвящен оценке своих компетенций и работ. Второй этаж раскроет тему оценки творца аудиторией со стороны. Третий этаж станет завершающим этапом выставки и представит гостям театрализованный перфоманс.
Гости выставки погрузятся в мир креативных индустрий и смогут познакомиться с представителями сферы. Свои работы представят нижегородские фотографы, молодежные творческие организации, продакшены, художники и дизайнеры.
16+
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Фото: архив редакции
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