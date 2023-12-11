Иммерсивная выставка в «Терминале»

Выставку разделят на три этажа со своей уникальной экспозицией на каждом.

Первый посвящен оценке своих компетенций и работ. Второй этаж раскроет тему оценки творца аудиторией со стороны. Третий этаж станет завершающим этапом выставки и представит гостям театрализованный перфоманс.

Гости выставки погрузятся в мир креативных индустрий и смогут познакомиться с представителями сферы. Свои работы представят нижегородские фотографы, молодежные творческие организации, продакшены, художники и дизайнеры.

16+







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Фото: архив редакции